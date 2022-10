CheBanca! e Nexi insieme per il futuro degli ecosistemi marini

Ridurre concretamente l’impatto ambientale sul pianeta e garantire agli ecosistemi marini un futuro più sostenibile: sono questi gli obiettivi di CheBanca! e Nexi intendono perseguire mettendo a disposizione dei clienti della banca le nuove carte di debito International e le carte di credito classic realizzate in plastica riciclata recuperata dagli oceani.

Le carte, già disponibili per i clienti della banca, sono le prime di questo tipo emesse da Nexi.

L’accordo consentirà di riqualificare parte della plastica abbandonata nei mari e di ridurne la quantità che vi viene rilasciata ogni anno, pari a circa 79 milioni di chilogrammi.

“Essere motore di una crescita sostenibile è un impegno concreto di CheBanca! e dell’intero Gruppo Mediobanca – commenta Marta Giaretta, direttore marketing della banca – La riduzione dei nostri impatti ambientali, diretti così come indiretti, è parte integrante dei nostri obiettivi di business. In quest’ottica la realizzazione delle nuove carte di pagamento prodotte da plastiche recuperate dagli oceani, in collaborazione con Nexi, è la dimostrazione pratica di come poter coniugare un’iniziativa di business con la crescente attenzione verso il nostro pianeta”.

L’accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra i due operatori, già partner strategici nei pagamenti digitali. “Questa ulteriore partnership con CheBanca! è perfettamente in linea con il nostro percorso in ambito Esg – commenta Erika Fattori, group brand strategy director di Nexi – Ci consente di ridurre il nostro impatto ambientale così come quello dei clienti di CheBanca! e segue il nostro obiettivo Net Zero nel 2040, diventando già Climate Neutral a partire dal 2022”.