I rendimenti obbligazionari sono ora più interessanti

I riflettori continuano a essere puntati sull’inflazione: gli ultimissimi dati provenienti dagli Stati Uniti sono preoccupanti, e ciò ha spinto al rialzo i rendimenti, mentre i mercati azionari sono andati a picco. Sotto la luce dei riflettori c’è anche la politica, con le elezioni di mid-term negli Stati Uniti, un nuovo governo in Italia e le elezioni in Brasile. L’analisi a cura di Vincent Mortier, group Cio, e Matteo Germano, deputy group Cio.

“I rischi geopolitici sono di nuovo ritornati sui radar degli investitori a seguito dell’escalation della guerra in Ucraina a opera del presidente Putin. Nel frattempo, i riflettori continuano a essere puntati sull’inflazione: gli ultimissimi dati provenienti dagli Stati Uniti sono preoccupanti, e ciò ha spinto al rialzo i rendimenti, mentre i mercati azionari sono andati a picco. Per quanto riguarda il futuro, confermiamo l’outlook di un rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti (secondo le nostre valutazioni il picco dell’inflazione complessiva è già alle nostre spalle), ma ben al di sopra degli obiettivi della Fed nel breve termine, e prevediamo che le banche centrali, tra cui Fed e Bce, rimarranno hawkish. Sotto la luce dei riflettori c’è anche la politica, con le elezioni di mid-term negli Stati Uniti, un nuovo governo in Italia e le elezioni in Brasile.

Inoltre, l’outlook economico potrebbe peggiorare. Gli Stati Uniti devono affrontare un periodo prolungato di crescita inferiore alla media e l’outlook per la zona dell’Euro appare più difficile, aggravato dalla crisi energetica in corso. Anche se attualmente sono in corso discussioni riguardo a una soluzione coordinata da parte dell’Unione europea sotto forma di tasse potenziali, price cap ecc, i mercati non dispongono ancora dei dettagli concreti riguardo alla risposta vera e propria. Prevalgono ancora le iniziative a livello di singolo Paese; la Germania ha annunciato un pacchetto da 200 miliardi di euro per affrontare la crisi energetica e Truss, il Primo ministro britannico, ha invece annunciato un pacchetto fiscale. Il crollo degli attivi britannici dopo l’annuncio del 23 settembre riguardo alla mini-finanziaria ha fatto scattare il ripristino dell’allentamento quantitativo da parte della Boe in un momento in cui la banca centrale sta alzando i tassi di interessi, a riprova del difficile equilibrio tra policy mix e il rischio di un drenaggio della liquidità. La volatilità sarà un tratto costante dei mercati. Tra i principali temi da monitorare troviamo:

La narrativa che al momento sta spingendo al rialzo i rendimenti core è che le banche centrali ‘hawkish’ stanno facendo salire i tassi di interesse. Viste le valutazioni interessanti dei Treasury decennali, l’entità delle pressioni globali (lato dell’offerta e della domanda) sulla crescita economica e le tensioni geopolitiche, i titoli di Stato dovrebbero fornire una sorta di protezione. Gli investitori dovrebbero mantenere un approccio attivo che preveda anche mosse tattiche in un contesto di tassi d’interesse “più alti per un periodo più lungo.” In Europa, una Bce ‘hawkish’ è stata costretta ad affrontare il problema degli shock che hanno investito la catena di fornitura e i fattori che sono al di fuori del suo controllo. Ciò potrebbe esercitare pressioni rialziste sui rendimenti a breve termine lungo determinate curve della zona Euro.

Per quanto riguarda il credito, soprattutto i segmenti di elevata qualità, come le obbligazioni societarie Investment Grade Usa, il quadro è positivo, mentre nel segmento High Yield manteniamo un atteggiamento prudente. Nel segmento delle obbligazioni societarie Investment Grade, la crescita del debito e la leva finanziaria appaiono sotto controllo e i margini sono solidi nonostante le pressioni rialziste sui costi. Tuttavia, le riserve in contanti e la liquidità sono aree che potrebbero rappresentare in futuro motivo di preoccupazione, soprattutto perché il contesto attorno agli utili è in via di peggioramento. Ciò penalizza soprattutto gli emittenti con un basso rating e quelli delle obbligazioni societarie High Yield, che con tutta probabilità consumeranno le loro riserve quando ci sarà un rallentamento dei cash flow e diventerà più difficile raccogliere debito.

Riguardo alle azioni, credo che gli investitori dovrebbero rimanere prudenti ed estremamente selettivi e la loro ricerca dovrebbe essere improntata alla qualità. Le stime sugli utili negli Stati Uniti e in Europa non riflettono totalmente il peggioramento del contesto economico e ci aspettano revisioni al ribasso. Rimaniamo quindi molto cauti sul fronte degli utili. Ecco perché la nostra focalizzazione è sulla qualità, sui titoli value e sui titoli che premiano gli azionisti attraverso i dividendi. A livello regionale, gli Stati Uniti dovrebbero mettere a segno una performance migliore dell’Europa, mentre ora siamo neutrali sulla Cina e seguiamo con attenzione l'evoluzione della sua politica di tolleranza zero sul covid e quella sul settore immobiliare.

La dinamica della crescita sui mercati emergenti è migliorata leggermente, ma è fondamentale essere selettivi perché l’inflazione è alta. Non ha ancora iniziato a scendere, con l'eccezione del Brasile, dove la volatilità correlata alle elezioni potrebbe danneggiare il real. Di conseguenza, le banche centrali (Cile ecc.) hanno mantenuto una politica di inasprimento. Il debito in valuta forte offre opportunità in termini di carry e di valutazioni. In particolare, ci piacciono i Paesi che esportano materie prime (Brasile, Messico) in America latina, ma siamo prudenti sulle valute dei Paesi emergenti. In questo caso gli investitori dovrebbero prestare attenzione all’impatto di uno scenario recessivo per quanto riguarda i prezzi delle commodity e le esportazioni. Le azioni dei mercati emergenti presentano un contesto contrastato, con robuste aspettative sugli utili e valutazioni selettivamente interessanti. Le autorità cinesi continuano a perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti del covid e ciò sta condizionando l’outlook a breve termine, creando debolezza, ma la Cina è uno dei pochi Paesi in cui la politica sta diventando accomodante.

Lo scenario che ci attende probabilmente dipenderà dal ‘dolore’ che le banche centrali sono disposte a infliggere alle economie per riportare l’inflazione sotto controllo, in particolare in un momento in cui i driver sono diversi negli Stati Uniti e in Europa. Tuttavia, ciò che è inoppugnabile è che le banche centrali metteranno un freno all'economia, e ciò potrebbe penalizzare i titoli più vulnerabili nel credito e nelle azioni. Pensiamo che sia giunto il momento di includere le obbligazioni e il credito di qualità elevata nei portafogli, ma manteniamo un approccio diversificato riguardo agli attivi reali (materie prime, oro). Il tema di fondo è quindi quello di cercare rendimenti nelle aree che possono offrire protezione in un contesto di rallentamento congiunturale e, al contempo, fornire rendimenti corretti per l’inflazione.”