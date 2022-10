Da KraneShares quattro Etf per investire nella Cina che cresce

KraneShares amplia l’offerta di Etf sul mercato italiano. L’asset manager globale, specializzato in prodotti con focus sulla Cina, ha quotato su Borsa Italiana quattro fondi denominati in euro:

• KraneShares Msci China A 50 Connect Ucits Etf

Etf a gestione passiva replica l'indice Msci China A 50 Connect. L'indice è composto da 50 titoli a grande capitalizzazione quotati a Shanghai e Shenzhen (A-Shares) disponibili tramite Stock Connect.

• KraneShares Msci All China Health Care Index Ucits Etf

Il fondo replica, attraverso una gestione passiva, l'Msci China All Shares Health Care 10/40 Index. Quest'indice è concepito per seguire la performance delle azioni delle società cinesi del settore sanitario.

• KraneShares Msci China Esg Leaders Ucits Etf

L'Etf segue l'Msci China Esg Leaders 10/40 Index, anch’esso attraverso una gestione passiva. L'indice mira a fornire un'esposizione alle società cinesi con elevati rating ambientali, sociali e di governance (Esg) rispetto ai loro omologhi del settore. Classificato articolo 8 ai fini della Sfdr, investe in società che seguono buone pratiche di governance.

• KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Esg Screened Ucits Etf

Etf a gestione passiva, classificato art.8 ai sensi della Sfdr, segue la performance dell'indice Bloomberg Electric Vehicles Esg Screened, composto da società attive nella produzione di veicoli elettrici e dei loro componenti o di altre iniziative legate al futuro della mobilità.

Questi quattro nuovi fondi si aggiungono al KraneShares CSI China Internet Ucits Etf e al KraneShares Icbccs Sse Star Market 50 Index Ucits Etf quotati lo scorso anno su Borsa Italiana.

"Con la quotazione incrociata di questi quattro Etf su Borsa Italiana, offriamo agli investitori italiani ulteriori opportunità di accesso ai principali titoli cinesi nei settori che per i decenni a venire spingeranno la crescita della Cina", ha dichiarato Paolo Iurcotta, head of Italy di KraneShares.

"Siamo lieti di dare il benvenuto su Etfplus a quattro nuovi Etf quotati da KraneShares. Ciò fornirà ulteriori opzioni agli investitori che cercano di cogliere le opportunità di investimento internazionali. Dal suo lancio nel 2002, Etfplus è cresciuto e si è evoluto costantemente sia in termini di volumi scambiati sia di ampiezza dell’offerta di prodotti. Continuiamo a vedere una significativa pipeline di nuovi emittenti e prodotti. Gli asset manager di tutto il mondo guardano al mercato italiano come a una delle più brillanti opportunità di crescita in Europa nel settore degli Etf", ha dichiarato Silvia Bosoni, group head of Etfs di Euronext.