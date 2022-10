Da Societe Generale una soluzione Credit linked con premio al 4,75%

Societe Generale porta sul EuroTlx di Borsa Italiana il nuovo “Credit linked certificate grandi imprese obiettivo 4,75%”, che consente agli investitori italiani, con un investimento minimo di circa 1.000 euro, di prendere posizione sul merito creditizio di un paniere di riferimento equipesato composto da dieci grandi società quotate a Piazza Affari: Assicurazioni Generali, Atlantia, Cnh Industrial, Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Stellantis e UniCredit.

Il nuovo certificato -appartenente alla categoria dei credit linked, secondo la classificazione Acepi, è di durata quinquennale (scadenza 12/07/2027) e presenta le seguenti caratteristiche:

- se nessuna delle entità del paniere di riferimento è oggetto di un evento di credito durante la vita del prodotto, paga ogni anno un premio condizionato lordo ad un tasso annuo del 4,75% e, a scadenza, il valore nominale iniziale (1.000 euro);

- se una o più entità del paniere di riferimento sono oggetto di un evento di credito, i premi successivi al verificarsi di tale evento e l’importo di liquidazione a scadenza saranno calcolati sul valore nominale iniziale (1.000 euro) diminuito del 10% per ogni società oggetto di evento di credito, con perdita parziale o totale del capitale investito.

Alessandro D’Amico, head of cross asset distribution and institutional sales di Societe Generale in Italia, ha commentato: “Nel contesto attuale particolarmente complesso per i mercati azionari ed obbligazionari, abbiamo deciso di portare sul mercato italiano questo certificato per dare la possibilità agli investitori di prendere posizione sul merito creditizio di 10 grandi società quotate in Italia. Questa emissione si inserisce in un contesto di rinnovato interesse da parte delle reti private e della clientela high net worth per le soluzioni di tipo credit linked”.