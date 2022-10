I certificati di Bnp Paribas contribuiscono alla riforestazione del Paese

Con l’emissione di nuovi certificati Memory Cash Collect, Bnp Paribas consentirà agli investitori di contribuire alla riforestazione del territorio italiano senza rinunciare al potenziale rendimento.

Grazie alla collaborazione con Reforest’Action, società che abilita persone e aziende a intraprendere azioni per sostenere le foreste, è stato possibile ideare l’iniziativa che ha un funzionamento molto semplice: nei primi sei mesi di vita dei certificate, ovvero fino al 5 aprile 2023 incluso, Bnp Paribas calcolerà l’ammontare totale venduto su Borsa Italiana della nuova gamma di Memory Cash Collect Certificate e, per ogni mille euro di capitale investito, verserà a Reforest’Action l’equivalente necessario alla piantumazione o cura di un albero in una foresta situata in Italia.

Gli investitori potranno consultare l’andamento delle attività di piantumazione nonché i benefici derivanti dal loro investimento alla pagina web pubblica www.reforestaction.com/isr-italia .

Bnp Paribas collabora dal 2019 con Reforest’Action nell’ambito della sua strategia di investimento sostenibile e tra luglio 2019 e luglio 2021 è riuscita a finanziare la piantumazione di circa 870 mila alberi in Italia, grazie alla risposta positiva dei clienti alla possibilità di coniugare un potenziale rendimento con un forte impatto positivo sull’ambiente.

I nuovi Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti, purché la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al livello barriera premio.

Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i certificati possono scadere anticipatamente se nelle date di valutazione trimestrali la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio trimestrale, il valore nominale (1.000 euro), oltre agli eventuali premi non pagati precedentemente (cd “effetto memoria”).

Se i certificate arrivano a scadenza (fissata il 06/10/2025) si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello barriera a scadenza, il certificate rimborsa il valore nominale più il premio con effetto memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza, il certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Luca Comunian, distribution sales – global markets di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Reforest’Action, che conferma ancora una volta il nostro impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale attraverso iniziative tangibili ed in grado di lasciare il segno. Il nostro obiettivo è quello di offrire alla nostra clientela la possibilità di dare un contributo concreto alla lotta contro il cambiamento climatico tramite i nostri certificati Memory Cash Collect che offrono la possibilità di trovare opportunità d’investimento interessanti nel comparto azionario in un contesto di mercato sempre più sfidante”.