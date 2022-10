Mps, da oggi scatta il conto alla rovescia per l’aumento di capitale

E’ partito oggi il conto alla rovescia per realizzare l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro del Monte dei Paschi di Siena dopo una settimana caratterizzata da forti tensioni sul titolo, che a Piazza Affari è arrivato a perdere oltre il 40%.

L'aumento di capitale, il cui azionista di maggioranza oggi è lo Stato attraverso il ministero dell'Economia, si è reso necessario dopo che la banca ha visto nel corso degli anni ridurre sempre di più il proprio valore sul mercato. Dai 5 miliardi del 2017 si è passati ai 100 milioni di oggi. A giugno l'istituto ha approvato un piano di rilancio che prevedeva risorse fresche per 2,5 miliardi, di cui 1,6 miliardi assicurate dallo Stato.

L'operazione, che venerdì è stata autorizzata dalla Consob, terminerà il 31 ottobre. Per la banca più antica d'Italia si tratta del settimo aumento di capitale negli ultimi 14 anni.

Nonostante da giovedì un consorzio di investitori e banche abbia garantito per intero la ricapitalizzazione, il titolo resta sotto i riflettori: l'aumento è iperdiluitivo visto che l'ammontare dell'operazione è di 10 volte superiore alla capitalizzazione di Borsa.

"L'aumento in parola presenta caratteristiche di forte diluizione. Tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo delle azioni dell'emittente, inclusa una sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al suo valore teorico", ha sottolineato il presidente della Consob, Paolo Savona.

L'aumento di capitale a pagamento prevede l'offerta in opzione di 374 nuove azioni, ogni 3 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2 euro per azione. Il prezzo dei diritti, che saranno negoziati dal 17 al 25 ottobre 2022, è stato fissato a 7,8270 euro. Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 31 ottobre 2022.

Sui prezzi del titolo, è stato applicato un fattore di rettifica pari 0,20837017. Il prezzo di riferimento è di 2,0630 euro (prezzo past: 2,0629 euro e prezzo ufficiale: 2,2992 euro).

In settimana sono state trovate le somme e le garanzie necessarie a lanciare l'operazione che servirà in larga parte (più di un terzo della somma totale) a finanziare una riorganizzazione aziendale che prevede il prepensionamento di 3.500 dipendenti.

Le banche del consorzio di garanzia sono guidate da coordinatori globali Bank of America, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca, con Banco Santander, Barclays, Societé Generale e Stifel Europe come bookrunner. Il loro impegno è di 807 milioni di euro. Al consorzio di garanzia si aggiunge Algebris in qualità di garante e sub-underwriter per una quota complessiva di 50 milioni, la stessa con cui ha aderito Andrea Pignataro, a capo del colosso Ion.

Il colosso assicurativo francese Axa ha conferma di aderire al rafforzamento con 200 milioni di euro. Per permettere al ceo Luigi Lovaglio di effettuare l'operazione, il Mef ha confermato la sua partecipazione per 1,6 miliardi (corrisponde al 64% delle quote) mentre Anima partecipa con 25 milioni di euro.