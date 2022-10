Credit Suisse si rafforza ancora in Italia con l’ingresso di Ravasio

Dal 12 ottobre Credit Suisse Asset Management può contare su una nuova risorsa per proseguire il percorso di crescita in Italia.

Sibilla Ravasio, dopo sette anni in Carmignac, approda nel team guidato da Emanuele Bellingeri, head of third-party wholesale Ch& Emea e head of Am Italy, per consolidare le relazioni con le reti terze ed espandere il business, portando l’esperienza del gruppo nel segmento istituzionale a servizio delle reti di distribuzione.

La nomina di Sibilla Ravasio a director - business development third-party wholesale per l’Italia, si inserisce all’interno di un piano di rafforzamento della divisione asset management in Italia iniziato a settembre con il ritorno di Enrico Camerini in qualità di head of fund buyer. Inoltre dopo la recente nomina di Emanuele Bellingeri a head of third-party wholesale Ch&Emea, Patrizia Noè che precedentemente era head of institutional ha preso la responsabilità commerciale dell’intero team su tutti i segmenti: istituzionale, wholesale e third party.

“Sono molto felice dell’arrivo di Sibilla nella squadra e sono certo che la sua esperienza e professionalità saranno elementi fondamentali per consolidare ulteriormente il posizionamento sul mercato italiano. Il segmento wholesale assume un’importanza sempre più strategica in Svizzera ed Emea con l’Italia tra i paesi focus e Sibilla con la sua competenza ci aiuterà nel proporre anche soluzioni tailor made che ci distingueranno sempre di più sul mercato”, commenta Emanuele Bellingeri, head of third-party wholesale Ch&Emea e head of Am Italy.

Con 20 anni di esperienza nei mercati finanziari, Sibilla Ravasio porta con sé un’importante esperienza nella gestione e nella distribuzione. Ha iniziato la sua carriera come equity sales e in seguito come responsabile del team sui mercati asiatici di Lehman Brothers. Ha seguito i mercati europei presso Nomura e successivamente in Intermonte. È entrata in Carmignac nel 2015 come business development director con l’obiettivo di sviluppare il segmento delle reti di distribuzione in Italia.