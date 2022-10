Da Bnp Paribas due nuove obbligazioni a tasso misto

Bnp Paribas annuncia l’emissione di due nuove obbligazioni a tasso misto denominate in euro con scadenza rispettivamente a 3 anni e a 5 anni.

L’Obbligazione Tasso Misto in euro ottobre 2025 paga cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari al 3,5% lordo per il primo anno; a partire dal secondo anno, paga cedole trimestrali variabili, calcolate a un tasso di interesse annuo pari al tasso Euribor a 3 mesi, con un minimo del 2% e un massimo del 4% annuo lordo.

L’Obbligazione Tasso Misto in euro ottobre 2027 paga cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari al 4,5 % lordo per il primo anno; a partire dal secondo anno, offre cedole trimestrali variabili, calcolate a un tasso di interesse annuo pari al tasso Euribor a 3 mesi, con un minimo dello 2% e un massimo del 4,5% annuo lordo.

Entrambe le obbligazioni a tasso misto in euro emesse da Bnp Paribas sono quotate sul segmento Mot di Borsa Italiana, dove saranno negoziabili in continuo grazie alla liquidità fornita dal market maker Bnp Paribas. Il valore nominale che coincide con il lotto minimo è pari a euro 1.000.

Alle rispettive date di scadenza – previste il 13 ottobre 2025 e il 13 ottobre 2027 – è previsto il rimborso integrale del valore nominale.

Luca Comunian, distribution sales – global markets di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato l’emissione: “Siamo orgogliosi di presentare sul mercato due nuove obbligazioni a tasso misto in euro. Si tratta della terza emissione obbligazionaria per quest’anno, uno strumento su cui abbiamo deciso di puntare per permettere agli investitori di beneficiare del rialzo dei tassi di interesse che sta caratterizzando l’attuale contesto macroeconomico. Il taglio minimo di 1000 euro rende l’investimento accessibile ai portafogli di tutte le dimensioni".