Goldman Sachs chiude il trimestre si avvia verso la ristrutturazione

Terzo trimestre difficile per Goldman Sachs, ma migliore delle attese. L’utile netto è crollato del 44%, appesantito dal calo delle attività di investment banking, ma l’azienda statunitense ha comunque registrato risultati migliori del previsto grazie all’attività di brokeraggio. L’ha confermato il ceo David Salomon nella presentazione dei risultati del terzo trimestre di oggi.

Nel terzo trimestre l'utile per azione è stato di 8,25 dollari, superiori alle attese di Wall Street a 7,75 dollari. Gli utili sono comunque scesi del 43% a 3,07 miliardi di dollari mentre i ricavi al netto delle spese sono calati del 12% a 11,98 miliardi, oltre le attese che erano per 11,42 miliardi. I ricavi netti erano pari a 36,77 mld di dollari e gli utili a 9,94 miliardi nei primi nove mesi del 2022.

La situazione più delicata è quella dell’investment bank, nel quale il reddito netto è stato di 1,58 miliardi, cioè il 57% in meno dello stesso periodo del 2021 e il 26% in meno del secondo trimestre del 2022. La decrescita comparata con il terzo trimestre del 2021 riflette in modo significativo come ci sia stata una diminuzione dei guadagni nelle sottoscrizioni, nel settore financial advisory e nel corporate lending.

Tiene invece il global market che registra un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2021 e un 4% in più nel secondo trimestre di quest’anno.

Anche alla luce della trimestrale, la riorganizzazione appare quindi come l’ultima spinta di Solomon per spostare l’asse del gruppo verso attività in grado di generare commissioni.

La banca ha annunciato una riorganizzazione della sua struttura che prevede la suddivisione delle maggiori attività in tre divisioni. Le attività di investment banking e trading saranno inserite in un’unica sezione, mentre l’asset e il wealth management ne formeranno un’altra. Marcus, la consumer bank del gruppo, sarà inserita in quest’ultima divisione. Una terza divisione ospiterà le operazioni bancarie, il portafoglio della banca relativo alle piattaforme di tecnologia finanziaria, oltre a GreenSky, società specializzata in lending, e alle iniziative con Apple e General Motors.

Per Goldman Sachs si tratta della più grande riorganizzazione in poco più di due anni.