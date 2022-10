Idealista: il match “mattone versus Bot” finisce 3 a 0

Nonostante la fiammata degli ultimi mesi, i Buoni del tesoro offrono un rendimento ancora inferiore a tutte le tipologie di immobili. In pratica, i titoli di Stato si fermano al 4,7% contro l’8% delle abitazioni al termine del terzo trimestre 2022.

A rivelare il dato è l’Ufficio Studi del portale immobiliare Idealista che ha diviso il prezzo di vendita offerto per il prezzo di affitto richiesto dai proprietari nei diversi mercati facendo riferimento agli indici trimestrali di case, locali commerciali, garage e uffici corrispondenti al terzo trimestre del 2021. Il risultato ottenuto è la percentuale lorda di rendimento che un proprietario ottiene per affittare la sua casa.

Ovviamente i rendimenti “del mattone” sono diversi a seconda delle tipologie di prodotto e delle aree geografiche: in aumento i locali commerciali (negozi) che offrono un rendimento lordo del 12%, rispetto all'11,6% di dodici mesi fa; in calo gli uffici - 9,2% dal 9,3% di un anno fa -, e i box auto che si attestano all’8%, contro l’8,1% del settembre 2021.

Nel residenziale tra i capoluoghi italiani, la più redditizia è Ragusa con l’11,4% seguita da Biella (10%). I rendimenti sono sopra la media italiana dell’8% per Siracusa (9,7%), Rovigo (9,1%), Vercelli (8,8%), Trapani (8,4%), Vicenza (8,4%), Perugia (8,3%) e Taranto (8,1%).

I grandi mercati vedono Napoli (5,8%) davanti a Roma (5,4%) e Milano (4,9%). Brescia è il centro con la redditività più ridotta (2,7%), davanti a Siena (4,4%), Brindisi e Venezia (entrambe 4,5%).

I locali commerciali sono il prodotto che offre la massima redditività in quasi tutti i capoluoghi.

Il rendimento più alto si ottiene a Milano e Frosinone (entrambe 16,1%), quindi Genova e Venezia, rispettivamente con il 15,9% e 15,7%. Rendimenti a doppia cifra per altri 56 capoluoghi compresi tra il 14,9% di Monza e 10% di Lecco. Trapani (8,2%), Ragusa e Barletta (entrambe 8,4%) sono le città dove la redditività dei locali è più bassa.

Gli immobili ad uso ufficio hanno invece perso qualcosa rispetto allo scorso anno (solo un decimo di punto). Nel frattempo, Pistoia (11,4%) si è portata in cima alla graduatoria dei rendimenti del settore, davanti ad Ancona (10,3%). Tra i grandi mercati Roma (8,3%) è la migliore, Napoli si ferma al 7,9%, Milano al 6,3%.

Come il capoluogo lombardo, anche Bari e Mantova si fermano al 6,3 per cento.

I box rimangono un prodotto piuttosto stabile, con ritorni particolarmente interessanti per i proprietari soprattutto a Napoli (7,7%), che precede Roma (6,9%) e Bari (6,8%) nella parte alta del ranking. Più in basso troviamo Milano con il 6 per cento. La classifica si chiude con il 4,1% di Genova.