Guarda la diretta della nuova puntata di InvestireNow, la trasmissione in video-streaming condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato che sarà focalizzata su uno strumento di crescente gradimento dagli investitori come gli Etp sulle criptovalute. Ospite in studio sarà Chiara El Rikabi, sales associates di 21Shares, società emergente del comparto degli Etp.