BlackRock lancia la versione Esg del Bgf Global Allocation Fund

BlackRock lancia il fondo Bgf Sustainable Global Allocation Ucits in risposta alla domanda avanzata degli investitori europei di una versione Esg dell’esistente Bgf Global Allocation Fund, strategia da 15 miliardi di dollari e uno dei principali portafogli multi-asset nel mercato Emea.

Il fondo, classificato come articolo 8 della Sfdr, sarà gestito in modo coerente con la filosofia d'investimento di Bgf Global Allocation Fund, che offre un portafoglio multi-asset diversificato, flessibile e senza vincoli, cercando di massimizzare il rendimento totale in modo coerente con i principi Esg.

Gli obiettivi di sostenibilità del fondo sono raggiunti attraverso l'utilizzo del quadro proprietario di BlackRock che valuta e classifica gli investimenti sottostanti in base alle loro esternalità positive e negative. Il fondo investirà almeno il 50% del suo patrimonio totale in titoli classificati come aventi esternalità positive (Pext) ed escluderà i titoli con esternalità negative (Next). Il portafoglio è orientato sia verso gli emittenti che gestiscono al meglio i fattori di rischio E, S e G, sia verso quelli che hanno un impatto positivo sull'ambiente e sulla società nel suo complesso. Almeno il 90% delle partecipazioni del fondo sono classificate come Esg.

Rick Rieder, chief investment officer del Global Fixed Income di BlackRock e responsabile del BlackRock Global Allocation Investment Team, ha dichiarato: "Abbiamo lanciato il Sustainable Global Allocation Fund in risposta al feedback dei clienti che chiedevano una strategia multi-asset non vincolata che potesse aiutare gli investitori a navigare in periodi prolungati di maggiore volatilità, esprimendo al contempo le loro preferenze in materia di sostenibilità. Abbiamo fatto tesoro dei principi di gestione dell'attuale Global Allocation Fund e abbiamo sfruttato il framework Esg proprietario di BlackRock per creare un'offerta unica. Il fondo soddisfa la domanda dei clienti di un approccio d'investimento sostenibile a lungo termine dal quale, soprattutto, possono aspettarsi un profilo di rischio e di rendimento simile a quello del nostro prodotto Global Allocation tradizionale."

La soluzione mira a raggiungere un punteggio di intensità delle emissioni di carbonio inferiore per gli emittenti societari detenuti all'interno del portafoglio, rispetto a quello degli emittenti societari del benchmark (60% Msci All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). L'universo d'investimento è ulteriormente ridotto grazie all'esclusione, in base al conteggio dei titoli, del 20% inferiore di ogni componente del benchmark in base ai punteggi Msci e all'uso di screen di base di BlackRock Emea per limitare l'esposizione a società associate ai combustibili fossili, al tabacco, alle armi controverse, alle armi nucleari, alle armi civili e ai violatori di pratiche commerciali controverse.

Il fondo, che ha come valuta di base il dollaro, sarà gestito dal team di investimento Global Allocation, composto da oltre 30 persone e guidato da Rick Rieder, e prevede l'accesso agli esperti Esg dell'azienda.