Credem investe su infrastrutture e megatrend

Euromobiliare asset management sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Credem che gestisce circa 14 miliardi di euro di patrimonio complessivo, ha lanciato due nuovi prodotti: Pictet Action 4 Transition Atto II, focalizzato sui grandi trend di sviluppo del pianeta, e M&G Infrastrutture Sostenibili che punterà sullo sviluppo delle infrastrutture nazionali ed internazionali.

I nuovi prodotti, realizzati in partnership con Pictet asset management e M&G Investments, saranno distribuiti dai consulenti finanziari Credem e dal polo Private Banking Credem (formato dal private banking Credem e Banca Euromobiliare).

Entrambi i nuovi fondi sono classificati come articolo 8 secondo la direttiva Sfdr, che promuove attivamente caratteristiche Esg.

Francesco Germini, direttore generale di Euromobiliare am sgr, ha dichiarato: “Perseguiamo l’obiettivo di generare valore per i nostri investitori in modo sostenibile, con un impatto positivo sulla società in cui operiamo, finanziando società virtuose che favoriscono lo sviluppo dell’economia con un approccio di gestione responsabile. Per questo motivo continuiamo ad arricchire la nostra gamma con prodotti sostenibili anche attraverso partnership con asset manager internazionali”.