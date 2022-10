HanEtf, Massellani entra a far parte del team italiano

HanEtf, la prima piattaforma europea white-label di Etf ed Etc, amplia il team italiano con l’ingresso di Fabio Massellani. Nel ruolo di sales associate, affiancherà Annacarla Dellepiane al fine di sostenere la crescita e dello sviluppo del business nel nostro Paese, mercato ritenuto strategico da HanEtf.

Massellani ha maturato la sua esperienza professionale all’interno del Gruppo Bper Banca, ricoprendo vari ruoli con responsabilità crescente. Dapprima ha operato come analista nel contesto della struttura di investment banking, dove ha avuto modo di lavorare alle nuove quotazioni sul mercato Aim Italia (oggi Euronext Growth Milano); in seguito ha svolto la funzione di fund selector e equity strategist all’interno di Optima sim con responsabilità specifica per la selezione delle strategie passive e indicizzate.

Il contributo di Massellani sarà principalmente rivolto alla promozione dell’ampia gamma di prodotti che i vari emittenti internazionali attraverso la fattiva collaborazione con HanEtf, propongono sulle principali borse europee.

Simon Dale, head of sales di HanEtf ha dichiarato:“Siamo lieti dell’ingresso di Fabio nella squadra di HanEtf. Insieme ad Annacarla, avrà modo di dare slancio alla posizione di HanEtf nel mercato italiano, questo grazie al suo talento e all’esperienza acquisita sul campo in questi anni. L'Italia, nel contesto europeo, è un mercato chiave per gli Etf e ci aspettiamo che la domanda di Etf continui a crescere. Questo nuovo ingresso sottolinea il continuo sviluppo di HanEtf e il nostro impegno in questa regione".

Annacarla Dellepiane, head of sales Italy di HanEtf ha aggiunto: “Il mercato italiano, dal punto di vista del risparmio e degli investimenti, ha un potenziale rilevante ed è per questo che abbiamo deciso di ampliare il team che opera in Italia. Siamo orgogliosi di fornire agli investitori un'esperienza d'investimento di prim'ordine; il bagaglio che porta con se Fabio ci consentirà di affiancare un numero sempre maggiore di investitori e di affrontare le complesse sfide dell’attuale contesto di mercato".