Il venture capital festeggia il terzo miglior trimestre dal 2017

Il venture capital festeggia il terzo miglior trimestre per importo medio investito dal 2017.

A rivelarlo è l'Osservatorio sul venture capital in Italia, realizzato da Growth Capital, advisor italiano specializzato in aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per start-up e scale-up, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle start-up e Pmi innovative. Giunto alla sua terza edizione, il report fotografa l’andamento degli investimenti e i trend nell’ecosistema del venture capital italiano nel trimestre luglio-settembre2022.

In linea con le previsioni di inizio anno, il VC italiano continua la sua forte crescita, al contrario degli altri ecosistemi più avanzati. Con 527 milioni raccolti in 58 round, il Q3 2022 è in linea con il trimestre precedente – 554 i milioni investiti in 62 round – e risulta il terzo miglior trimestre per ammontare medio investito ( 4 milioni) dal 2017. Nei primi nove mesi del 2022 è stato investito più di un miliardo e mezzo di euro, un dato che - seppur influenzato dai mega round di Newcleo, Satispay e Scalapay - supera già ora la quota degli investimenti complessivi del 2021 ( 1,26 miliardi).

Guardando alla segmentazione dei round per tipologia, i seed si confermano la tipologia più rappresentata nel 2022, con 108 operazioni chiuse finora (oltre il 50% del totale). Rispetto ai primi 9 mesi del 2021 si segnala un maggior numero di seed (+15) e di round late stage.

L’analisi dei top 5 deal del trimestre mostra un aumento della presenza di round late stage, il che avvicina l’Italia agli ecosistemi più maturi. Le due operazioni sopra i 100 milioni di Satispay e di Casavo hanno contribuito in maniera rilevante al totale investito nel trimestre.

“Come già previsto a inizio anno, il venture capital italiano continua a registrare una crescita sostenuta, superando, in questo trimestre, l’intero investito del 2021. Secondo le nostre stime il mercato italiano potrà crescere tra il 40% e il 60% raggiungendo 1,8-2,0 miliardi di euro entro fine anno; ciò in controtendenza rispetto alle aspettative flat per l’Europa”, commenta Fabio Mondini de Focatiis, founding partner di Growth Capital. “Tra i maggiori driver di crescita del settore notiamo la presenza sempre più costante di investitori internazionali nei round italiani e un supporto da parte delle istituzioni sempre più marcato”.

“Osservando gli indicatori positivi, dicono che il VC in Italia è una pratica ancora giovane e in fase di maturazione", spiega Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance. "Il fatto che solo l’Italia registri una crescita in un contesto europeo che va in tutt’altra direzione ci dice che siamo pronti al salto di qualità. L’ecosistema italiano dell’innovazione deve maturare e consolidarsi e, perché possa crescere il volume della raccolta, è necessario anche il coinvolgimento di investitori istituzionali e fondi pensione che all’estero investono notevolmente in questo ambito mentre in Italia è ancora scarsa la propensione a farlo".