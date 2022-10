Spectrum Markets: è record di certificati scambiati

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, ha raggiunto il massimo storico trimestrale nei volumi di negoziazione. Da luglio a settembre di quest’anno sono stati scambiati 401 milioni di certificati, in crescita del 102% rispetto ai 198 milioni dell’anno scorso.

Durante il trimestre si è registrata una forte domanda per gli scambi al di fuori orario, che rappresentano sistematicamente oltre un terzo delle negoziazioni sulla sede. Spectrum, che ha raggiunto un fatturato totale di 836 milioni di euro nel terzo trimestre, è infatti aperta alle negoziazioni dalle 23.00 della domenica alle 23.00 del venerdì, così da offrire agli investitori l’accesso alle contrattazioni a qualsiasi ora del giorno e della notte.

“Siamo soddisfatti nel vedere che gli investitori individuali europei continuano ad apprezzare l’opportunità di negoziare certificati in modo trasparente e in qualsiasi momento della giornata, e che il crescente impegno che abbiamo visto negli ultimi anni non mostri segni di indebolimento. Nei prossimi mesi allargheremo ulteriormente la nostra gamma di prodotti e di partner e continueremo a sviluppare la nostra infrastruttura di trading “plug and play” in tutta Europa, offrendo così ai broker e agli emittenti connessi una nuova esperienza di trading.”, spiega Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets.

Nel secondo trimestre 2022, il 36,1% delle transazioni individuali ha avuto luogo al di fuori degli orari tradizionali (cioè tra le 17:30 e le 9:00). L’86,7% dei certificati scambiati ha interessatogli indici, il 4,1% le materie prime, il 7,9% le coppie di valute, l’1% le azioni e lo 0,3% le criptovalute; i sottostanti più scambiati sono stati Dax 40 (27,9%),S&P 500 (22,9%) e Nasdaq 100 (13,4%).