Alvarium affida la guida del team italiano a Sanchini

Alvarium Investments, multi-family office globale e indipendente in grado di fornire soluzioni su misura per famiglie e fondazioni in America, Europa e Asia-Pacifico, ha nominato Giorgia Sanchini nel ruolo di responsabile per l’Italia, rafforzando così la presenza diretta della società a livello nazionale.

Giorgia Sanchini vanta una consolidata esperienza nella strutturazione e sviluppo di family office organizations ed un’ampia conoscenza del segmento dei private markets, in particolare private equity e venture capital, sviluppata in diversi anni di esperienza presso H14, primario single family office italiano.

È entrata a far parte di Alvarium nel 2020, in qualità di director della filiale milanese, ed ha contribuito in prima persona al business development e all’espansione della società a livello nazionale, curando le relazioni con la comunità finanziaria italiana e con i principali fondi di private equity e venture capital su scala internazionale. Sin dal suo ingresso in Alvarium, fa parte del Private Markets Investment Committee dell’organizzazione.

La nomina si inserisce in un percorso di crescita promosso dal management, finalizzato a rafforzare il presidio nel settore della consulenza e gestione di grandi patrimoni in Italia e all’estero.

Presente in Italia dal 2020 attraverso una filiale, Alvarium si contraddistingue nell’industry dei family office per mettere a disposizione di famiglie imprenditoriali, fondazioni e istituzioni la propria piattaforma di investimenti internazionale e la propria competenza in ambito public e private markets, real estate e direct investments. Nel suo percorso di sviluppo sul mercato italiano, potrà far leva sul suo posizionamento internazionale derivante dal recente accordo di business combination stretto con Tiedemann Advisors, primario multi-family office americano.