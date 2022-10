Armellini (Consutique e Nafop) ospite di Investire Now alle 18.30

Cesare Armellini, fondatore e presidente di Consultique (il grande network dei consulenti finanziari fee only italiani) e numero uno di Nafop (l'associazione di categoria dei consulenti finanziari autonomi) è l'ospite della puntata odierna di InvestireNow, il videomagazine di Investire condotto da Marco Muffato. Armellini nel corso della puntata presenterà le tante iniziative del Fee Only Summit 2022 di Verona previsto i prossimi 26 e 27 ottobre, ma si soffermerà anche sui temi istituzionali, come l'Ocf, l'Organismo dei consulenti finanziari, di cui Nafop fa parte, sull'aumento numerico degli iscritti all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi e delle Scf, sulle potenzialità di sviluppo della categoria, sulle proposte di Nafop per la revisione della direttiva europea sui servizi d'investimento, la Mifid 3, e tanti altri temi.

Da evidenziare che Marco Muffato, caporedattore di Investire, con Gianfranco Ursino, responsabile di Plus, modereranno la tavola rotonda istituzionale che precederà l'avvio ufficiale del Fee Only Summit 2022, a partire dalle 11.30 del 26 ottobre al Palazzo della Gran Guardia di Piazza Bra a Verona. Alla tavola rotonda da parteciperanno, oltre al padrone di casa Cesare Armellini, Carla Rabitti Bedogni, presidente onorario di Ocf, Alessandro Paralupi, direttore generale di Ocf, Luigi Conte, presidente di Anasf, Giuliano Xausa, segretario generale di Assonova, Andrea Carboni, presidente AssoScf. Nel corso dell'incontro, che è riservato ai consulenti finanziari associati a Nafop e alle Scf, verranno approfondite le ultime novità sulla regolamentazione e i futuri progetti dell'Organismo consulenti finanziari.