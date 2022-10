Ing: Miranda passa il testimone a Szczurek

A partire dal 1° gennaio 2023 assumerà la carica di country manager di Ing in Italia Michal Szczurek, manager di esperienza internazionale che attualmente ricopre la carica di head of challengers & growth retail Asia.

Szczurek ha in precedenza ricoperto ruoli di rilievo in Paesi in cui Ing ha una leadership consolidata nel mercato: è stato country manager di Ing in Romania e ha diretto la divisione retail banking in Polonia. E’ stato inoltre head of retail in Thailandia.

Si unisce al team italiano portando un’ampia esperienza nello sviluppo del business retail e corporate.

Il board del gruppo Ing ha ringraziato Alessio Miranda, country manager di Ing in Italia dal dicembre 2019, per il ruolo svolto in questi anni nel creare le basi strategiche e commerciali per gli sviluppi futuri nel guidare la trasformazione digitale e tecnologica del business.