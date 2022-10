Monte dei Paschi di Siena, azionisti e bondholder attenti: il 25 ottobre c'è la prescrizione per il salvataggio del 2017

C'è una data a cui devono prestare attenzione gli azionisti e gli obbligazionisti coinvolti nel salvataggio del 2017 di Mps e cioè il prossimo martedì 25 ottobre 2022.



Come si ricorderà infatti il 25 ottobre 2017, gli strumenti finanziari del Monte dei Paschi di Siena tornavano a essere scambiati sul mercato dopo una lunga sospensione dovuta alla ricapitalizzazione precauzionale resasi necessaria dal fallimento dell’offerta di ristrutturazione fatta dalla banca stessa.



Un intervento pubblico che ha provocato danni non da poco agli azionisti come pure ai possessori di obbligazioni subordinate che, stando alle norme Ue sui salvataggi, sono state coinvolte nell'operazione e trasformate in azioni. Il diritto al risarcimento di molti di questi danni si prescrive in cinque anni. Si tratta di danni che possono essere reclamati nei confronti del Mps in qualità di emittente degli strumenti ed anche nei confronti della banca con cui detti strumenti si sono negoziati. Molto spesso i due soggetti si identificano nel Mps, che come logico collocava o negoziava molto presso la propria clientela.



E’ quindi necessario, da parte degli azionisti ed obbligazionisti, inviare al Mps (per i danni conseguiti in qualità di socio) e/o alla banca negoziatrice dei titoli un reclamo con cui interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione.



Dal punto di vista giuridico, martedì prossimo 25 ottobre può quindi essere considerato il dies a quo, il giorno dal quale gli azionisti e i portatori di obbligazioni subordinate si sono potuti rendere conto del danno emerso. Riguardo i bond subordinati, ricordiamo infatti che le furono convertiti in azioni Mps al prezzo di 8,65 euro ma il prezzo di chiusura di mercato il primo giorno di negoziazione fu 4,55.

I portatori di debito subordinato, eccezion fatta per l’unica collocata al dettaglio che fu rimborsata appieno, si ritrovarono quindi ad aver perso in sostanza il 50% del valore delle loro obbligazioni senza poter farci nulla.



In realtà si potrebbe considerare che anche l’investitore più attento ma comunque non del settore se ne sia accorto quantomeno il giorno successivo, così come potremmo estendere il discorso al fine settimana, diciamo, quando escono i settimanali del settore.

E ancora di più si può dire che chiunque se ne può essere accorto quando ha ricevuto l'estratto conto del dossier titoli, che essendo mensile o trimestrale è arrivato a novembre 2017 o gennaio 2018.

Concetto usato, in altro contesto, dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie per affermare che a quel punto il cliente si doveva accorgere che il prezzo del titolo era sceso molto.



Fermo restando che rispettare il termine di martedì 25 previene ogni genere di discussione, occorre che il reclamo venga ricevuto entro quella data e non solamente spedito, ed è quindi molto meglio avvalersi di una pec che si può inviare anche l’ultimo giorno utile.