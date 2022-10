Zest e Lfg annunciano le nozze

Zest, società di gestione con sede a Lugano, i cui fondi armonizzati europei sono distribuiti in Italia, e Lfg, gruppo finanziario svizzero specializzato nella gestione del risparmio, hanno deciso di incorporare le proprie società sotto la stessa holding pur mantenendo l’operatività distinta e autonoma.

A seguito dell’integrazione, il nuovo gruppo raggiungerà i 2,5 miliardi di franchi svizzeri di masse gestite, con circa 700 clienti e con oltre 50 dipendenti, e si posizionerà tra i maggiori gruppi di gestione indipendenti in Svizzera. I fondi a marchio Zest manterranno la propria denominazione e continueranno a essere distribuiti in Italia. “L’incorporazione ci permetterà di incrementare gli investimenti per l’innovazione tecnologica e accrescere ulteriormente i livelli di compliance e di controllo dei rischi dei nostri prodotti”, ha spiegato Enrico Guagni, ceo di Zest sa e membro del cda della Zest asset management Ucits Sicav. “Lfg e Zest hanno voluto muoversi tra i primi verso il consolidamento del settore, ritenendola un mossa strategica, per continuare a crescere in qualità”.

Zest è un gestore indipendente, sottoposto all'autorità di vigilanza svizzera Finma, nato nel 2012. Nel 2013, Zest è stata tra le prime società ticinesi ad ottenere la licenza Licol (Legge sugli investimenti collettivi di capitale) per la gestione di strumenti collettivi, che è stata estesa anche alle gestioni patrimoniali nel 2018. Oggi la società conta più di 30 professionisti specializzati nella gestione di fondi comuni di investimento e di portafogli privati.

Lfg Holding, fondata in Ticino nel 2009, fa parte delle prime 50 società indipendenti di gestione patrimoniale in Svizzera. Tramite le due società operative (Lfg IC e Lfa) con sedi a Lugano e Zurigo, Lfg offre servizi di gestione patrimoniale a clienti basati principalmente negli Stati Uniti, in Sudamerica e in Svizzera.