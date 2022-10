Bond Giacomelli: rimborsi in arrivo esigui, risarciranno il bollo pagato e poco altro

Parte oggi la rubrica della posta dei lettori del nostro sito che potranno rivolgerci quesiti in materia di risparmio e investimenti. Le domande vanno indirizzate a [email protected] indicando il proprio nome e cognome.

A suo tempo comprai 15.000 euro di obbligazioni Giacomelli che un anno dopo fallì. Su consiglio della banca feci l'ammissione al passivo ricevendo un piccolo rimborso. Nel frattempo, anno dopo anno pago il bollo sui 15.000 euro come se fossero veri. Avete aggiornamenti sul caso?

A.F., Ferrara





Risponde Giuseppe D'Orta. Il lettore ha tutte le ragioni. Purtroppo, quando fallisce un gruppo grande, quale era Giacomelli, le procedure sono talmente tante e complicate che per vedere la conclusione trascorrono decenni. La storia è nota a chi ai tempi seguiva i mercati. Due anni dopo lo sbarco a Piazza Affari e dopo tante tribolazioni, nel maggio 2003 Giacomelli Sport chiese al Tribunale di Rimini l'amministrazione controllata, divenuta in pochi mesi amministrazione straordinaria dopo l’accertamento dello stato di insolvenza. L'evento fu tragico non solo per gli azionisti e i bondholder, ma anche per i fornitori e i dipendenti. Il gruppo era infatti giunto a fatturare 315 milioni ed impiegava circa 900 persone. Gli amministratori furono accusati di vari reati, tra cui la bancarotta fraudolenta.

Il crack fu di quelli grossi, insomma. Il debito impagato ammontava ad oltre seicento milioni di euro di cui cento rappresentati dal bond Giacomelli Finance che era in possesso di oltre seimilacinquecento risparmiatori.



I tempi sono stati lunghissimi soprattutto perché sono state intraprese oltre novecento azioni revocatorie e risarcitorie le quali sono dovute procedere di pari passo coi procedimenti penali.

Le procedure concorsuali per le varie società del gruppo sono state chiuse tra fine 2019 e febbraio 2020 mediante un concordato con assuntore, il quale sta ora eseguendo il riparto finale ed i conseguenti pagamenti.

Il risultato dell'amministrazione straordinaria è il pagamento integrale dei creditori privilegiati e prededucibili, mentre i chirografari vedranno il un 12% del credito ammesso al passivo, che per le obbligazioni consiste nel valore nominale oltre agli interessi non pagati fino all'apertura della procedura.

Come già avvenuto per il primo riparto di luglio 2018, che ha visto un pagamento del 4,8% del nominale a titolo di interessi (e quindi tassato al 26%), le somme agli obbligazionisti saranno erogate tramite il sistema di gestione accentrata e quindi il lettore si ritroverà la somma accreditata in conto senza dover fare alcunché.

Riguardo il bollo annuale, purtroppo non vi è niente da fare. Nessuno in questi anni ha ritenuto opportuno porre rimedio all'enorme ingiustizia di dover pagare un'imposta che colpisce un importo che non esiste.