Da Generali Investments una strategia azionaria core Usa focalizzata sulle small cap

Generali Investments Luxembourg e Aperture Investors, parte dell'ecosistema di società di gestione del risparmio di Generali Investments, hanno reso disponibile la versione Ucits di Aperture Discover Equity Fund, una strategia azionaria core Usa focalizzata sul segmento small cap, che seleziona aziende protagoniste di cambiamenti innovativi e trasformativi. Il nuovo comparto Ucits riflette la strategia già esistente, lanciata nel 2019 per gli investitori statunitensi da Aperture Investors, maturando un track record di tre anni nell'investire attivamente in small cap Usa.

Il team di investimento identifica le società che partecipano, come soggetti abilitatori, beneficiari o target, a processi di trasformazione nei settori dei consumi discrezionali, IT, healthcare, industriale e dei materiali. In particolare, il processo di investimento fa leva su quattro pilastri nella selezione dei titoli: cambiamenti innovativi (basati, ad esempio, su nuove applicazioni tecnologiche, nomine nel top management, nuovi prodotti o efficienze operative); profili distintivi che rendono l’azienda particolarmente competitiva nel mercato di riferimento; temi emergenti e di lunga durata che forniscono driver per lo sviluppo del business; ed infine una valutazione interessante.

Il risultato di questo processo di ricerca su di un universo di oltre 2.000 small cap quotate negli Stati Uniti, è l'identificazione di investimenti con un potenziale di apprezzamento di oltre il 50% in due anni e la definizione di un portafoglio concentrato di 20 – 30 partecipazioni.

Tim Rainsford, ceo di Generali Investments Partners, ha commentato: “Nel contesto attuale, gli investitori si aspettano e richiedono sempre più che i gestori siano in grado di offrire risposte adeguate e di fornire rendimenti in diversi cicli di mercato, sulla base di distintive idee di investimento. Il lancio di questo comparto Ucits gestito da Aperture Investors conferma il nostro impegno a comprendere le priorità e gli obiettivi degli investitori, in modo da poter creare soluzioni che rispecchino al meglio le loro esigenze. Continueremo a rafforzare il nostro portafoglio di soluzioni di investimento, sfruttando la diversificazione e specializzazione offerte dal nostro ecosistema di nove società di investimento, trasversali ai mercati liquidi ed illiquidi”.