Dimissioni Truss: perchè il mercato non ha ancora reagito alle dimissioni?

I mercati aspettano con più ansia le decisioni delle banche centrali che l’evoluzione delle politica UK. Ecco perché secondo Orla Garvey, senior fixed income portfolio manager di Federated Hermes.

"Finora il mercato ha a stento reagito alle dimissioni di Liz Truss. Questo perché è più che probabile che si torni ad una posizione fiscale più ortodossa, che è stata già prezzata nelle ultime sedute dopo la nomina di Jeremy Hunt a Cancelliere. Forse già la prossima settimana sapremo chi è esattamente in corsa per il posto di Primo Ministro. Non ci aspettiamo che questa notizia possa influenzare in modo significativo il mercato, a meno che alcuni dei candidati non siano ritenuti più radicali in termini di prospettive fiscali, il che, però, sembra improbabile. I momenti più importanti saranno il bilancio del 31, l'inizio della stretta quantitativa il 1° novembre e la lunga lista di decisioni delle banche centrali dei mercati sviluppati in arrivo nelle prossime due settimane - in Cina, Europa, Giappone, Australia, Stati Uniti e Regno Unito - a seguito delle stime sull'inflazione al rialzo pubblicate di recente".