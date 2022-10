MainStreet Partners, verso il picco di emissioni di social bond

Potremmo presto assistere di ad un nuovo picco di emissioni di social bond, come quello visto durante la pandemia da Covid-19. A muovere i governi in questa direzione sarà la crisi causata dall’aumento del costo della vita e dei tassi di interesse.

A rivelarlo è la terza edizione del report trimestrale sulle obbligazioni Green, Social e Sustainability realizzata da MainStreet Partners, società londinese specializzata in Esg e portfolio analytics. Il focus è sulle emissioni governative GSS, sul loro impatto ambientale e sull'effetto di una maggiore spesa pubblica sulla crescita del mercato.

Secondo quanto sottolinea il report, la "cannibalizzazione" di progetti “green” è un rischio reale per gli emittenti sovrani in Europa. I principali programmi europei, come il Next Generation Fund, stanno infatti indirettamente riducendo il numero di progetti disponibili per programmi di emissioni di Green Bond

Italia e Spagna, i maggiori beneficiari del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF), impiegano in media più tempo per trasformare i fondi ottenuti in progetti rispetto ad altri Paesi europei. Ciò potrebbe comportare tempi più lunghi per raggiungere il pieno impiego dei fondi del programma e fornire ulteriore incertezza per i programmi di green bond sovrani.

Se dall’Europa ci si sposta ai mercati emergenti si noterà nel complesso come i bond sostenibili abbiano saputo tenere il passo rispetto ad altri contesti. Se si confrontano infatti i primi 9 mesi del 2022 allo stesso periodo del 2021, le nuove emissioni GSS nei mercati emergenti sono diminuite ma meno rispetto a quanto avvenuto nel contesto globale (-24% rispetto a -31%)

I progressi normativi in materia di finanza sostenibile nei mercati emergenti, e la cooperazione tra diverse giurisdizioni, svolgeranno un ruolo cardine per raggiungere gli obiettivi climatici globali.

Commentando i risultati, Jaime Diaz Rio Varez, analista da MainStreet Partners, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno piuttosto turbolento per il mercato obbligazionario, compreso quello dei GSS Bond. Nonostante le emissioni abbiano deluso le attese di inizio anno, stiamo osservando alcune dinamiche di mercato che potranno risultare positive sul lungo termine. Il report su quelle che reputiamo essere le dinamiche più importanti in Europa e nei mercati emergenti. In Europa, i programmi governativi, abbinati a lunghi tempi di autorizzazione, stanno "cannibalizzando" alcuni progetti “green” che altrimenti sarebbero finanziati tramite green bond sovrani. I mercati emergenti sono una sorpresa positiva quest'anno: i volumi rispetto al 2021 sono inferiori, ma il calo è inferiore rispetto al resto del mondo. Stiamo osservando, inoltre, come gli emittenti in queste regioni stiano propendendo sempre più strutture obbligazionarie ad alto impatto ambientale (come il “blue bond” emesso dal Belize). Prevediamo inoltre che la regolamentazione in materia di finanza sostenibile avrà un impatto positivo sulle emissioni GSS in questi mercati, aumentando la trasparenza fornita dagli emittenti e, di conseguenza, la fiducia degli investitori".