Metaverso: da mondo delle mille possibilità  a flop planetario

Dal mondo delle mille possibilità a flop planetario nel giro di un anno. La parola discendente di Meta è stata affrontata dagli stessi dipendenti secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal che avrebbe visionato un documento interno.

Per Mark Zuckerberg, ceo e fondatore di Facebook, che aveva scommesso sulla nuova dimensione per rilanciare il colosso californiano si tratta dell’ennesimo colpo.

Come riporta Plus, il lancio di Meta era parso una mossa strategica “per ridare lustro a una società che comunque, a Wall Street, valeva oltre mille miliardi di dollari, appartenendo al prestigioso gruppo delle trillion dollars companies”. Ma da allora a oggi Meta ha bruciato oltre 700 miliardi di capitalizzazione, risultando la peggiore – per perdite – tra le top tecnologiche.

Tanti i fatti che potrebbero aver contribuito: dai mercati alla crisi dell'advertising online, finora ad arrivare al flop del Metaverso.

Meta ha speso più di 15 miliardi di dollari per la sua attività “Metaverse Reality Labs”. L’obiettivo era quello di raggiungere 500mila utenti attivi mensili entro la fine di quest'anno su Horizon Worlds, il mondo virtuale e interattivo in cui gli utenti - che appaiono come avatar - possono fare acquisti, socializzare e lavorare. Solo qualche settimana fa, sempre secondo quanto riportato da Plus, tale obiettivo sarebbe stato ridimensionato e portato a 280mila. Ma il contrasto con la realtà dei fatti appare ancora più doloroso: gli utenti attivi – secondo i documenti trapelati – sono meno di 200mila. Secondo le statistiche interne, solo il 9% dei mondi costruiti dai creatori viene visitato da almeno 50 persone.

In sintesi, la maggior parte dei visitatori di Horizon generalmente non torna sulla app dopo il primo mese e la base di utenti è in calo dalla primavera scorsa. Nonostante ciò, Meta rimane in ogni caso un colosso del social networking. I prodotti di maggior successo della società californiana, Facebook, Instagram e WhatsApp, attirano insieme oltre 3,5 miliardi di utenti mensili medi, una cifra equivalente a quasi la metà della popolazione mondiale.