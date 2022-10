Risparmiatori nel pallone dopo incontro “Uefa”

Sono circa 50mila i risparmiatori caduti nelle trappola del “richiamo” calcistico utilizzato dalla Uefa Football Fund Ltd, società finita nelle scorse settimane anche sotto la lente della Consob.

Accanto a loro è “scesa in campo” l’associazione Codici, che ha attivato i suoi sportelli per raccogliere le segnalazioni e intervenire con un’azione legale.

La vicenda segue uno schema purtroppo ampiamente utilizzato basato su una fantasiosa formula in grado di investire nel mondo del calcio e di garantire rendimenti finanziari a basso rischio.

“Il copione, purtroppo, è simile a quello di molti altri casi – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – ed in questo periodo di gravi difficoltà economiche è una truffa ancora più difficile da sopportare. Si parte con un investimento esiguo, si incassano i primi soldi e così, spinti dall’entusiasmo e dall’apparente facilità del meccanismo, si aumenta il capitale. Da alcuni giorni, però, è diventato impossibile ritirare il denaro dal proprio conto. E così è scattato l’allarme su questa piattaforma”.

Come sottolinea l'associazione di difesa dei consumatori, ovviamente "è giallo sull’identità dei responsabili, così come degli organizzatori di un evento che lo scorso settembre ha richiamato circa 300 persone in un hotel di Caserta. L’unica certezza, purtroppo, è che per il momento dei soldi investiti dai risparmiatori non c’è più traccia".

A confermare i timori degli investitori è arrivato l’intervento della Consob. Lo scorso 11 ottobre, con la delibera n. 22476, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’offerta al pubblico di prodotti finanziari relativi ai “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund”, effettuata anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com.

Ma non solo. Il sito è stato oscurato dall’Authority in quanto “abusivo”.

La Consob ha ribadito, nel testo del provvedimento, come l’offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta dal sito possa “risultare particolarmente insidiosa in quanto posta in essere evocando la denominazione dell’entità cui è riconducibile l’organizzazione di note competizioni calcistiche internazionali”.