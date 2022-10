Bnl-Bnp Paribas Life Banker: al via la campagna adv dedicata al recruiting

Bnl Bnp Paribas Life Banker attraverso una nuova campagna adv conferma la volontà di continuare a puntare sui professionisti della consulenza patrimoniale.

“C’è un futuro che ti aspetta. Con noi” è il pay off della campagna finalizzata a reclutare figure affermate nel settore e a selezionare giovani da avviare alla professione.

Ferdinando Rebecchi, responsabile Bnl Bnp Paribas Life Banker dichiara: "I consulenti finanziari, o come preferiamo definirli noi “consulenti patrimoniali”, sono sempre più un punto di riferimento qualificato degli investitori, particolarmente in questo momento di mercati altalenanti e prospettive incerte. I nostri professionisti sono al fianco dei clienti per le loro esigenze personali e professionali, facendo leva sulle sinergie con i team di Bnl e del gruppo per offrire una piattaforma completa di soluzioni finanziarie e non solo".

Il visual della campagna, realizzata dall’agenzia Tbwa Italia, è caratterizzato da un Qr Code che rappresenta una sorta di “porta verso il futuro”, attraverso la quale si accede al sito lifebanker.bnl.it e allo spazio dedicato al mondo della consulenza.

Un modo per aprire virtualmente il mondo della banca a chi fosse interessato a candidarsi, con un rimando all’account Linkedin del responsabile del recruiting della rete, in chiave di relazione personalizzata. Ma anche un invito a scoprire l’impegno e il know how di Bnl e Bnp Paribas nella gestione dei risparmi e degli investimenti, con particolare attenzione a soluzioni Esg.

Il media mix, in una pianificazione che parte oggi fino alla fine di dicembre, include media di settore, stampa finanziaria, digital e social.

La rete Bnl Bnp Paribas Life Banker conta circa 700 consulenti (di cui 59 dipendenti) attivi in tutta Italia; sono oltre 70 i banker reclutati da inizio d’anno; 12,5 i miliardi euro di asset in gestione, di cui 2,5 gli impieghi.