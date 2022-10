Finanza& metaverso: dai prodotti ai programmi di sviluppo

Dai fonti tematici ai programmi di sviluppo per start up. Il metaverso si conferma un terreno di sperimentazione sia per chi costruisce soluzioni di investimento, sia per chi intende, tramite quest’ambiente, favorire lo sviluppo di idee e tecnologie innovative.

Con la finalità di attingere al potenziale innovativo di questa realtà, Credem ha deciso di partecipare al programma denominato Metaverse 4 Finance Accelerator, promosso dal gruppo Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel.

Per Credem la partecipazione a tale programma, nel ruolo di corporate partner, prevede l'accesso diretto alle oltre 100 startup che hanno aderito all'iniziativa e alla selezione delle migliori, con l'obiettivo di portare avanti il percorso di sviluppo insieme alle imprese partecipanti.

“Come Gruppo Credem pensiamo che l'esplorazione di nuovi paradigmi tecnologici ad alto potenziale non passi attraverso uno studio teorico, ma sperimentando attivamente le soluzioni”, ha dichiarato Piergiorgio Grossi, chief innovation officer Credem. “Vogliamo entrare in questo nuovo mondo gomito a gomito con partner molto qualificati per supportare le startup che stanno avendo il coraggio di creare nuove vie. Il nostro obiettivo”, ha aggiunto Grossi, “è creare conoscenza all'interno di Credem su questi temi e stimolare la progettazione di nuovi servizi per i clienti e per i colleghi”.

Candriam, gestore patrimoniale multi-asset attivo a livello globale, ha invece deciso di puntare sul metaverso inteso come tema di investimento attraverso un fondo azionario globale che investe nelle società impegnate nello sviluppo e nel potenziamento di quest’ambiente.

Il Candriam Equities L Meta Globe Fund classificato ai sensi dell’art.8 della Sfdr amplia l’offerta dell’asset manager ha un patrimonio gestito di oltre 9 miliardi di dollari, suddivisi in 13 fondi.

Il fondo sarà gestito attivamente da esperti, con oltre 40 anni di esperienza, e attraverso il supporto del team Esg, composto da 21 analisti.

Johan Van Der Biest, deputy head of Thematic Global Equity di Candriam, ha affermato: "In un mondo digitale in rapida crescita, è sempre più importante rendere ogni interazione digitale più immersiva e attraente. Il metaverso è uno dei trend con maggiori potenzialità nel mondo della tecnologia. Sebbene sia ancora agli inizi, è già chiaro che il suo sviluppo coinvolgerà l'intero settore tecnologico e cambierà profondamente o persino rivoluzionerà i settori dell'istruzione, della salute, delle comunicazioni e dell'intrattenimento. Il potenziale e le opportunità sono enormi e noi vogliamo renderli più accessibili ai nostri clienti. Consideriamo il Meta Globe Fund un'estensione naturale e uno step ulteriore nella nostra offerta di fondi tematici che continuano a riscuotere successo tra gli investitori, in particolare il nostro fondo sulla robotica e sulle tecnologie innovative".