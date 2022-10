Idealista: in calo l’offerta di case usate

L’offerta di case in vendita è diminuita del 10% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo uno studio elaborato dal portale immobiliare Idealista.

La maggior parte dei capoluoghi italiani, 88 su 106 monitorati, presenta un numero di immobili in vendita inferiore a quello di un anno fa. Le riduzioni maggiori si concentrano a Caserta (-29%), seguita da Rimini e Latina (entrambe giù del 27%) e Campobasso (-26%).

Diminuzioni dello stock superiori al -20% si sono verificate in altre 17 città italiane in una forbice che va dal -25% di Como al -20% di Verona. Cali dell’offerta si evidenziano in altri 67 capoluoghi: dal -19% di Pescara a salire sino al -1% di Varese e Biella.

Vi sono state riduzioni anche in tutti i principali capoluoghi italiani: Bologna e Palermo (-21%), Roma (-17%), Napoli e Torino (-14%), Milano (-13%), Firenze (-12%), Catania (-9%) e Bari (-7%).

Pordenone, Treviso e Vibo Valentia, invece, presentano un’offerta di case in vendita invariata rispetto all’ultimo monitoraggio.

I maggiori aumenti dello stock di case usate, invece, si concentrano ad Agrigento (27%), seguita da Cuneo e Fermo (18%), Benevento (12%) e Nuoro (10%). Rialzi inferiori al 10% in altri 10 capoluoghi che vanno dal 7% di Udine e Imperia all’1% di Prato ed Enna.

A livello provinciale, come nel caso dei capoluoghi, assistiamo ad una forte riduzione dell’offerta che coinvolge la maggioranza delle aree monitorate (91 su 107). I cali più consistenti dello stock nel terzo trimestre riguardano Livorno, Brescia (entrambe -20%), Bolzano, Trapani (entrambe -19%) e Napoli (-18%). Diminuzioni superiori al 10% si sono verificate in 38 province: dal -17 di Palermo, Lucca, Campobasso, Parma e La Spezia al -10% di Aosta, Avellino, Catania e Forlì-Cesena. I restanti cali riguardano altre 48 aree provinciali: dal -9% di Piacenza e Trento al -1% di Prato, Taranto e Cosenza. Treviso e Perugia sono le uniche due province senza variazioni.

Di contro, i maggiori incrementi dell’offerta di abitazioni in vendita del periodo si concentrano a Potenza (18%), Fermo e Agrigento (14%) e Alessandria (11%). Aumenti anche in altre 10 province italiane compresi tra l’8% di Mantova e l’1% di Cremona.