Nobel, ecco come investe la fondazione che assegna i premi

Durante le scorse settimane, sono stati assegnati a Stoccolma i premi Nobel.

A gestire uno dei più importanti eventi a livello mondiale è la omonima fondazione, creata nel 1900 dopo il lascito di Alfred Nobel.

Si tratta di una struttura che gestisce un cospicuo patrimonio che ha diverse finalità, tra cui, ma non solo, quella di alimentare i premi assegnati a chi si è distinto nelle discipline di fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e a chi si è adoperato per la pace nel mondo. Ogni premio Nobel ha un corrispettivo di 10 milioni di corone svedesi (circa 910mila euro)

Periodicamente la fondazione redige un report per spiegare come amministra il patrimonio lasciato da Nobel e quali sono state le sue scelte come investitori istituzionale.

L’obiettivo della fondazione è un ritorno almeno del 3% aggiustato per l’inflazione annua.

Secondo l’ultimo report del 2021, alla fine dell’anno il totale degli investimenti ammontava a 5,7 miliardi di corone (circa 520 milioni di euro). La strategia di base della fondazione vede un’esposizione significativa all’equity: l’asset allocation vede un 55% destinato all’azionario, 10% al reddito fisso, 10% immobiliare e 25% agli asset alternativi.

THE NOBEL FOUNDATION ANNUAL REPORT 2021

Nel dettaglio, la parte azionaria vede un 30% di esposizione all’azionario globale e un 20% ai titoli svedesi con il resto d’Europa che incide per un altro 5%. Nel campo del reddito fisso il 30% è esposto a bond svedesi ma c’è anche un altrettanto 30% in cash.

