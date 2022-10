Nuova emissione Btp Italia dal 14 novembre

Banche e investitori pronti per la nuova emissione di Btp Italia indicizzati al tasso di inflazione nazionale che sarà in offerta da lunedì 14 al giovedì 17 novembre. L'annuncio, arrivato prima del cambio di governo, suscita molto interesse data la richiesta di protezione del portafoglio dall’inflazione soprattutto parte dei piccoli risparmiatori a cui è destinato il titolo.

La durata del nuovo Btp sarà di sei anni, quindi nella parte media della forchetta tradizionale per queste emissioni. Il premio fedeltà riservato a chi acquista in asta e mantiene il Btp fino alla scadenza sarà nel livello tradizionale dell'8 per mille. Come sempre, le informazioni sul tasso minimo garantito arriveranno alla vigilia dell'emissione, venerdì 11 novembre, mentre a metà della settimana di collocamento sarà fissato il tasso definitivo, prima della giornata di giovedì riservata agli investitori istituzionali.