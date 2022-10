Federated Hermes: una buona stagione degli utili può risollevare il quadro macro? 

«La stagione degli utili è iniziata in maniera positiva: le principali banche statunitensi hanno registrato risultati superiori alle attese e i primi segnali indicano che la domanda dei consumatori potrebbe battere le aspettative, in particolare per quanto riguarda la fascia più alta, di lusso. Le previsioni di un inverno più caldo in Europa hanno allentato la pressione sui prezzi del gas naturale. Ed i suggerimenti che lasciano intuire come la Cina potrebbe allentare alcune restrizioni sanitarie forniscono ulteriori motivi di ottimismo». Così esordisce nel suo commento Lewis Grant, senior portfolio manager – global equities, di Federated Hermes.

«Tuttavia, il quadro macro rimane complesso, con i dati sull’inflazione a livello globale che rafforzano la necessità di una revisione al rialzo dei tassi. L’inizio positivo della stagione degli utili può subire un rallentamento segnalando una potenziale debolezza della domanda industriale. I rendimenti statunitensi continuano a salire e il dollaro si rafforza di pari passo. Il conflitto in Ucraina non accenna a svanire e le tensioni di natura geopolitica nel complesso gettano un'ombra inquietante.

Questi giorni saranno cruciali per gli investitori azionari, in quanto verranno comunicati gli utili delle mega-cap nel settore tecnologico. I nomi tradizionali di riferimento hanno finora presentato un quadro variegato, ma i nomi del settore tecnologico dominano gli indici di mercato e spesso fungono da motore di crescita per l'economia statunitense, indirizzando probabilmente l’andamento dei mercati azionari. Gli investitori non hanno un atteggiamento di comprensione: le delusioni saranno infatti accolte con evidenti sell-off».