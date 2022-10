Assosim nomina gli esperti del comitato scientifico

Assosim ha costituito un comitato scientifico composto da autorevoli studiosi e operatori del settore finanziario.

Il comitato è coordinato dal professor Piergaetano Marchetti, emerito di diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, e ne sono membri: Andrea Sironi, presidente dell'Università Bocconi dove è ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari; Enzo Moavero Milanesi, professore di diritto dell'Unione Europea presso la Luiss, già ministro degli Affari Esteri e degli Affari Europei e giudice della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Luisa Torchia, professoressa ordinaria di Diritto Amministrativo all'Università degli Studi "Roma Tre"; Marco Onado, professore di Economia degli Intermediari Finanziari in Bocconi e già commissario Consob; Luca Rossi, esperto di diritto tributario.

Marco Ventoruzzo, presidente di Assosim, ha dichiarato: "Il comitato supporterà l'associazione, che riunisce tutti i principali intermediari operanti in Italia con un focus sui servizi di investimento, nell'organizzare studi e ricerche, iniziative convegnistiche, attività formative e più in generale darà un prezioso contributo di idee su temi giuridici ed economici di rilievo per le nostre associate. L'indipendenza, autorevolezza, e competenze diversificate dei suoi membri garantiscono incisività, innovazione e una prospettiva di ampio e alto respiro. Anche a nome degli organi di governo e di tutte le associate e gli aderenti li ringraziamo sentitamente per la loro disponibilità".