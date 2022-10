Axa Im rivela il piano “taglia emissioni” fino al 2025

AXA Investment Managers annuncia un piano ambizioso per ridurre le proprie emissioni di carbonio a livello globale e diventare un gestore patrimoniale a zero emissioni entro il 2050, con un obiettivo intermedio di un taglio del 26% entro il 2025.

Nell’ambito del Climate Action Report 2022, Axa Im riporta per la prima volta le proprie emissioni Scope 3, descrivendo in dettaglio l’impatto della sua catena di approvvigionamento, comprese le emissioni indirette di gas a effetto serra (Ghg) derivanti dall’acquisto di tutti i beni e servizi, pari al 96% delle sue emissioni totali.

La società riferisce che nel 2021 le proprie emissioni totali negli Scope 1, 2 e 3 sono state pari a 31.280 tCO2e così suddivise:

· Scope 1 – 830 tCO2e (3% delle emissioni totali misurate)

Emissioni dirette di gas a effetto serra (Ghg) da fonti di proprietà o controllate, come la combustione di gas per il riscaldamento degli edifici o il rifornimento del proprio parco auto.

· Scope 2 – 430 tCO2e (1% delle emissioni totali misurate)

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’acquisto di elettricità o dal consumo di vapore, calore o raffreddamento (alcuni edifici di AXA IM sono collegati a tale rete di calore).

· Scope 3 – 30.020 tCO2e (96% delle emissioni totali misurate)

Altre significative emissioni indirette di gas a effetto serra (per lo più da fornitori, in quanto gli investimenti sono esclusi in questo studio) come viaggi di lavoro, acquisto di servizi, acquisto di beni, incluso materiale informatico, utilizzo del cloud, pendolarismo, ristorazione e lavoro a domicilio.

Commentando la pubblicazione della propria impronta di carbonio globale, Marco Morelli, presidente esecutivo di Axa Investment Managers, ha dichiarato: «Non è sufficiente essere un attore attivo negli investimenti responsabili, dobbiamo anche fare il nostro dovere ed essere completamente trasparenti. In Axa Im, ci atteniamo agli stessi standard elevati che chiediamo agli altri e abbiamo fatto questo passo in più in modo da poter iniziare ad agire sulla nostra impronta di carbonio totale e perché ce lo aspettiamo dalle aziende in cui investiamo. Con l'aumento della normativa e le aspettative relative alla segnalazione e alla divulgazione delle impronte di carbonio in tutto il settore, è responsabilità di società come la nostra dare l'esempio nella misurazione e nella comunicazione delle emissioni di carbonio con la massima precisione. I dati che forniamo dovrebbero essere completi, trasparenti e disponibili per un controllo, motivo per cui siamo orgogliosi di fornire per la prima volta un resoconto sulla nostra intera impronta di carbonio globale, comprese le nostre emissioni Scope 3».

L'azienda si propone di realizzare una serie di robusti tagli delle emissioni entro il 2025 attraverso alcune azioni mirate che comprendono:

· Viaggi di lavoro – Ridurre le emissioni di carbonio del 40% per Fte (full time equivalent) entro la fine del 2025, a un tasso del 12% all'anno, applicando regole più severe per i viaggi aerei e incrementando l’uso del treno.

· Energia – Ridurre il consumo energetico del 36% in tutti gli uffici a livello globale e garantire che tutti gli uffici europei siano alimentati al 100% da energia rinnovabile entro il 2025.

· Flotta aziendale – Ridurre le emissioni di carbonio del 15% entro la fine del 2025 con la transizione delle flotte verso veicoli elettrici.

· Carta – Riduzione del 20% della produzione di carta per il marketing e delle stampe per l'ufficio. Il branding relativo agli eventi, come nel caso dei banner, non includeranno i nomi o le date degli eventi, in modo da poter essere riutilizzati.

· Acqua – Ridurre il consumo di acqua negli uffici del 10%.

· Rifiuti indifferenziati – Continuare a incoraggiare gli sforzi di riciclaggio e ridurre i rifiuti indifferenziati del 10%.

· Regali aziendali – A partire dal 2023, la pratica di distribuire regali aziendali e stagionali sarà eliminata e il denaro sarà invece devoluto in beneficenza.

· Pasti vegetariani – In occasione di eventi, proporre innanzitutto menu vegetariani e chiedere ai fornitori l’utilizzo di ingredienti di provenienza locale. Nel caso sia servita carne, Axa Im escluderà sistematicamente la carne rossa dal catering.

Parallelamente al programma di riduzione delle emissioni di Co2, Axa Im continuerà a ricorrere alla compensazione delle emissioni di carbonio per quelle che non potranno essere eliminate.