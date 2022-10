Cerved: nel 2021 balzo in avanti per i bond sostenibili

Il 2021 è stato l’anno delle emissioni di debito sostenibile, un mercato che dieci anni fa nemmeno esisteva e che è cresciuto fino ad una cifra sei volte maggiore rispetto al 2017. A rivelarlo è il Rapporto sull’Italia Sostenibile 2022 di Cerved, secondo cui durante lo scorso anno si sarebbe verificato, in termini di emissioni, un vero e proprio balzo del 90% rispetto a quello precedente, tanto da superare un valore complessivo di 1.500 miliardi di dollari.

Gli strumenti di debito sostenibile hanno visto ancora registrato la leadership delle obbligazioni green (per circa 600 milioni di dollari), legate a progetti specifici in particolare in ambito energetico e di carbon neutrality; tuttavia, il loro peso relativo è in costante riduzione, con una quota che nel giro di cinque anni è scesa dell’83% al 35% delle emissioni sostenibili globali, visto l’aumento di altre tipologie quali i sustainability bonds, i sustainability-linked bonds e soprattutto di sustainability-linked loans.

Circa le metà delle emissioni è riconducibile all’Europa. I volumi di prestiti e obbligazioni green, considerando solo il 2021, hanno raggiunto i 749,8 miliardi di euro, l’89% in più rispetto all’anno precedente.

Il mercato dei green/sustainability loans

Sebbene, ad eccezione dei green loans, siano cresciute tutte le diverse tipologie di emissione, si osserva un vero e proprio boom alla voce dei sustainability-linked loans (Ssl), ovvero quei prestiti che richiedono al beneficiario il raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

La crescita rispetto al 2020 è del 239% e ha generato un valore di 454 miliardi di dollari.

Dopo una contrazione registrata nell’anno di maggiore espansione dell’epidemia da Covid-19, i Ssl hanno ripreso il trend di crescita, raddoppiando le emissioni in Europa e incrementando i volumi negli Stati Uniti, ma anche nel resto del continente americano. Si è rilevata una consistente crescita anche per i paesi del Pacifico come il Giappone e l’Australia, mentre l’Europa si mantiene al primo posto quale emittente di tali prestiti.

Osservando i trend legati ai green bond corporate è emerso che, nonostante un calo della percentuale di mercato, il valore è più che raddoppiato nel 2021 rispetto al 2020, superando i 500 miliardi di dollari per un totale di 1739 emissioni.

I Paesi che nel 2021 hanno fatto maggiore ricorso alle obbligazioni green sono gli Stati Uniti (83,6 miliardi), la Cina (58,8), la Germania (58,5) e la Francia (52,7)20. Le previsioni della Climate Bond Initiative indicano una crescita costante nei prossimi anni che porterebbe i green bond ad un trilione di dollari stimati nel 2022 e addirittura a 5 trilioni nel 202521. Analizzando le diverse categorie di emittenti di green bond a livello globale, nel 2021 emerge una quota del 43,3% emessa dalle imprese industriali, seguita dalle emissioni statali (38,3%) e dagli istituti finanziari (18,5%).

L’analisi globale degli investimenti Esg

Anche sul piano degli investimenti in materia di sostenibilità emergono tendenze di crescita su scala globale.

Dagli ultimi dati disponibili22 si evidenzia come nel 2020 gli investimenti sostenibili abbiano raggiunto i 35 trilioni di dollari, in aumento del 15% rispetto al 2018. La quota maggiore degli investimenti è rilevata negli Stati Uniti, con 17 trilioni di dollari corrispondenti al 48% degli asset sostenibili.

In rapporto al totale degli asset gestiti nel periodo di riferimento, la quota di investimenti sostenibili al 31 dicembre 2020 è pari al 35,9%, rispetto al 33,4% del 2018 e al 27,4% del 2016.

Analizzando le strategie di investimento sostenibili, ovvero le scelte per integrare i rischi e le opportunità di sostenibilità nei processi di investimento, si segnala la crescita delle politiche di screening negativo e di esclusione, nonché dell’Esg integration, dato il recente regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile per i gestori degli investimenti per incorporare i rischi di sostenibilità nei loro investimenti.

Primato italiano nei sustainability-linked bonds

Analizzando il contesto del mercato italiano, l’emissione delle obbligazioni green, sociali e sostenibili da parte di entità italiane ha raggiunto un valore cumulato pari a circa 70 miliardi di euro per larga parte costituiti da green bond e in particolare dai sustainability-linked bonds.

L’Italia a fine 2021 è stata il quarto paese europeo per prestiti e obbligazioni green, dopo Francia, Germania e Gran Bretagna e seguita da Spagna, Olanda e Svezia. A livello globale, soltanto Stati Uniti e Cina hanno superato l’Italia per emissioni cumulate di finanziamenti sostenibili.

L’Italia ha anche ricoperto il primo posto nel 2021 per volumi di sustainability-linked bonds, posizionandosi davanti a Francia, Cina e Germania con emissioni per quasi 25 miliardi di euro, di cui circa il 68% soltanto da Enel.

Rimane meno significativo il posizionamento rispetto ai social bonds, rispetto ai quali, dopo una crescita nel 2020 per effetto dell’impegno di Cassa Depositi e Prestiti connesso alla gestione delle problematiche di natura sociale derivanti dalla pandemia, l’Italia rimane dietro alla Spagna e all’Olanda.

Guardando i valori cumulati nell’ultimo quinquennio, la distribuzione percentuale delle emissioni dei Green Bond in Italia vede più della metà di essi riconducibile alle imprese, il 25% a banche e assicurazioni e il 24% allo Stato.

Per quanto riguarda le emissioni di sustainability-linked bond (circa 17 miliardi nel 2021, pari al 35,4% delle emissioni), le più attive si sono dimostrate le aziende del settore utilities. Nel 2021, circa il 30% delle emissioni è riconducibile ad imprese attive nella filiera energetica, mentre il 13% dei volumi è riferito alle banche.

Anche l’avvio del 2022 ha confermato il ruolo di leader del nostro Paese che registra 3,5 miliardi di euro emessi nei primi due mesi, tra cui un bond di Enel pari a 2,75 miliardi.

Offerta in crescita per i fondi art.8 e 9 della Sfdr

Anche l’Italia presenta un’offerta in crescita in relazione ai fondi Esg. Considerando quelli conformi agli articoli 8 e 9 del Regolamento europeo n. 2088, si registrano volumi pari a 431,7 miliardi di euro e la raccolta netta a fine 2021 ha raggiunto i 66,1 miliardi. Il numero di prodotti con tali caratteristiche è di 1.761. Rispetto al 2020, si osserva un aumento del 18,7% del totale e del 18% della raccolta. Di questi 66,1 miliardi, ai fondi dell’articolo 9, ovvero quelli che fanno riferimento a politiche di investimento più rigorose hanno raccolto oltre 41 miliardi di euro. Analizzando il patrimonio dei fondi italiani in base agli articoli 8 e 9 della Sfdr, gli asset investiti in fondi sostenibili sono arrivati al 30 giugno 2021 a raggiungere quasi il 28,6% del totale degli asset investiti in fondi in Italia.

Dalle stime di Assogestioni, per i fondi Esg si osserva una prevalenza dei fondi di diritto estero (1.500) che rappresentano l’85% dei prodotti.