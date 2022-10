Domani il Fee Only Summit 2022 a VeronaApre il convegno con Anasf, Assonova, AssoScf, Nafop e Ocf 

È la vigilia del Fee Only Summit 2022, la rassegna di meeting e convegni dedicato al mondo della consulenza finanziaria indipendente che ritorna in presenza nella prestigiosa cornice del Palazzo della Gran Guardia di Verona da domani mercoledì 26 ottobre fino a giovedì 27 ottobre.



Anche Investire, quale testata di Economy Group per il mondo del risparmio, sarà presente alla manifestazione organizzata da Consultique quale media partner.



Il caporedattore di Investire Marco Muffato e Gianfranco Ursino responsabile di Plus-Il Sole 24 Ore saranno i moderatori dell’evento introduttivo al Fee Only Summit 2022, l’evento istituzionale che prenderà il via alle ore 11.30 domani mercoledì 26 ottobre. Il titolo della tavola rotonda sarà “La Consulenza finanziaria oggi” e prevede la partecipazione: di Cesare Armellini, presidente di Nafop, di Andrea Carboni, presidente di AssoScf, di Luigi Conte, presidente di Anasf, di Alessandro Paralupi, direttore generale dell’Ocf, di Carla Rabitti Bedogni, presidente onorario dell’Ocf, di Giuliano Xausa, segretario generale di Assonova.