Occhio al web: ecco i siti pirata oscurati in tutto il mondo

Cloni di società autorizzate, brand che evocano il nome di altre realtà ben note al pubblico o più semplicemente nomi di fantasia: sono diverse le strategie messe in atto dai siti abusivi per catturare l'attenzione dei potenziali investitori.

Ma occorre fare attenzione perché, come ribadito da Consob, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei soggetti che fanno capo a società e a siti web che non hanno mai ottenuto le previste autorizzazioni per poter offrire servizi di investimento. Date le dimensioni raggiunte dal fenomeno è bene verificare con chi si ha a che fare prima di perdere i soldi investiti.

Ecco le segnalazioni di questa settimana relative alle società e ai siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Astrofxtradingplatform (https://astrofxplatform.com);

Forex-Exchange.Ltd (https://forex-exchange.ltd);

Daily Wealth Financing (https://dailywealthfinancing.com);

Crypt24fx (www.cryptfx24.com);

Primespotway (www.primespotway.com), clone di società autorizzata;

Royal Kings International (www.royalkingsint.com);

Ftm Trade (www.ftmtrade.com);

National Debt Advice (www.nationaldebtadvice.org.uk);

New Capital Lenders (www.newcapitallenders.co.uk);

Schroder Income Growth (www.schroderincomegrowth.com), clone di società autorizzata;

Profitchain Fx (www.profitchainfx.com);

Solana Markets (www.solana-markets.com);

Apollo Corporate Partners (www.apollocorporatepartners.com);

https://financeinvestmentsolution.com, clone di società autorizzata;

Bux Forex (http://buxforex.com), clone di società autorizzata;

Vodafone Sustainability (https://www.vodafonesustainability.com), clone di società autorizzata;

Finsa Investment (www.finsainvestment.com);

Adar Capital (www.adar.capital.pro, www.adarcapital.pro, www.adar.capital), clone di società autorizzata;

Fraud Solutions (www.fraud-solutions.net);

UK Loan Management Services (email: [email protected]);

Life Equity Investment Private Bank (www.lifeequityinvestmentprivate.com);

Mx Bitcoin Investment (www.mxbitcoininvestment.com);

Equiti Bank Lp (www.equitibanklp.com);

Aligninvest Limited (www.aligninvest.net);

Glassman Consultants Llc (www.glassmanconsultants.com);

Globalassete Ltd (www.globalassete.ltd);

Safecaps.io ([email protected]);

Premiumfinancesolutionsltd.com (www.premiumfinancesolutionsltd.com);

Loan Stores (www.loanstores.co.uk);

Global Coin (www.global-coin.pro);

Grow Deposits (www.growdeposits.com);

Bruton Advisors (www.brutonadvisors.co.uk);

Genesis Blockchain Fx (www.genesisblockchainfx.com);

Leadenhall-wm (email: [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Marketwaves Pro (https://marketwavespro.com);

Copy Trade Signals.Fxtd (https://copytradesignalsfxltd.com);

Commonwealth Financial Services (https://commonwealthfinances.com);

Onefx Trade (https://www.1fxtrade.com);

Smart Bit-Fx (https://smart-bitfx.com);

Arcadisinvest (https://arcadisinvest.com);

Surefxway (www.surefxway.com);

Tradeprofitfx (www.trade-profitfx.net);

Coinwhale Investment (www.coinwhaleinvestment.com);

24hourscryptoexpert (www.24hourscryptoexpert.org);

Adagio Accountants (www.adagio-ca.com);

Global Income Trade (www.globalincometrade.net);

Market On Us (www.marketonus.co.uk);

Crystal Investment Profit (www.crystalinvestmentprofit.com);

Revivedinvest (www.revivedinvest.com);

Trade Tech Investments (www.tradetechinvestment.com);

Prime Assets Global (https://primeassetsglobal.com);

Metropoliscapitalbank (https://metropoliscapitalbank.site);

Richcoinfx (https://richcoinfx.com);

Soarfxgb (https://soarfxgb.net);

First Urban Bank (www.firsturbanbank.com);

All Citizen Bank (www.allcitizenbank.com);

Tomer Capital (www.tomercapitalgroup.com);

MavadonBank (www.mavadonbank.com);

Wailey Bank (https://waileybank.com);

Fixed Income (https://fixed-income.info).

Segnalata dalla HellenicCapital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Top Suite Ltd (www.joytrust.net).

Segnalate dalla Commissionde Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Altimatrade (www.altimatrade.pro), clone di società autorizzata;

www.uni-commerces.com;

https://www.yorkglobalfinance.com;

Unicommerces (https://www.uni-commerces.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Lfg Europe Ag in Liquidation (www.lfgeurope.com);

Traderpowers (www.traderpowers.com);

www.jupiterholdings.net;

Capitality FS International LLC / Capitality (www.capitality.ch);

Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);

Propchain (www.propchain.com);

Krezwisch (www.krezwisch.de);

Megross Crypto Trading Sa (https://megrossinvest.com);

Tida Trust Capital (www.tidatrustcapital.com);

Wiltonoption (www.wiltonoption.com);

24trades (www.24trades.io);

Oilgrain Corporative (www.oilgrain-corp.net);

Swiss Investments Global (www.swissinvestmentsglobal.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Coinmog (www.coinmog.net);

Europa Trade Capital (www.eurotrcap.com);

Almitty Trading (www.almittytrading.com);

Bitrue (www.bitrue.com);

Frtc.net Limited (www.frtcnet.live, www.frtc.fun);

Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited (www.fcmarketpro.net, www.futurecurrencytrading.pro, www.fctrading.pro);

245 Livetrade (www.245livetrade.com);

Immediate Edge (www.immediate-edge.io, www.immediate-edge.investment-club-eng.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.suncsl.com, clone di società autorizzata;

Aly Financial Limited (www.alyfx.com), clone di società autorizzata;

Hong Kong Securities and Equities Commission (www.hksec-gov.org);

www.dpzqfxhk.com (clone di società autorizzata).

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

At Bursátil - Rosario Finanzas Sa (www.atbursatil.com, www.rosariofinanzas.com.ar, http://Atbursatil.blogspot.com, www.iec-arg.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Deficat.info;

Kemik (www.kem-ik.com);

Gemsassociate (gems-associate.com);

Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com;

Api-insurance-ltd (www.api-insurance-ltd.co), clone di società autorizzata;

Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa il pubblico dei risparmiatori che le società Jensen and Partners e Palle Securities offrono ai residenti della Nuova Zelanda l'opportunità di vendere le proprie azioni con richiesta di commissioni anticipate.

1. Jensen and Partners afferma di essere una società svedese registrata presso l'organizzazione finanziaria per le azioni estere;

2. Palle Securities Group afferma anche di essere una società svedese registrata presso l'ispettorato dei servizi finanziari.

L'Autorità di vigilanza svedese, la Finansinspektionen (FI), ha confermato che l'Organizzazione finanziaria per le azioni estere non è un'agenzia governativa svedese. L'ispettorato dei servizi finanziari è stato precedentemente avvertito come un falso regolatore da FMA e FI, Svezia nel 2021. Jensen and Partners e Palle Securities non sono società registrate o autorizzate in Svezia.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Primis Llc (https://www.spotinvest.com);

Wallwood Capital Management Ltd (https://www.aextrade.com);

Capital Manageinv Ltd (https://capitalmanageinv.com);

Clearpoint Finance Ltd (https://clearpoint-fin.com);

Ez2go Ltd (https://europemarket.io);

Isaacs Partners Comp any (https://www.isaacspartners.com);

Digital Markets (https://www.kelergroup.com);

Mboxes / Mboxes Tech (https://www.m-boxes.com);

incendiary group ltd (https://meteortrade.co/es);

https://fsdsglobal.ltd;

https://fxcapital360.com.