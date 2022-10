Regno Unito: rischio politico già prezzato da sterlina e titoli di stato

I mercati sembrano avere risposto quasi con indifferenza alle dimissioni del primo ministro inglese Liz Truss e senza marcate reazioni sui titoli di stato e sulla sterlina. A spiegare perché è Marco Oprandi, head of cross asset solutions.

“Ciò dimostra che la ricerca di una nuova leadership per il governo non creerà ulteriore incertezza politica rispetto a quella già presa in considerazione per il Regno Unito, già riflessa dai rendimenti dei titoli di stato a dieci anni, che crediamo potrebbero faticare a rimanere al di sotto del 4%, e da una sterlina più debole nei confronti del dollaro.

Crediamo che il nuovo governo di Rishi Sunak cercherà di rispondere al rischio politico riflesso dai mercati mettendo in campo un certo livello di sostegno politico alle misure fiscali messe in atto dal primo ministro uscente che, come confermato, verranno mantenute fino al 31 ottobre. Rimangono dei dubbi da parte degli investitori sulla tempistica con cui sarà elaborato il nuovo piano fiscale, date le ampie probabilità che ciò possa accadere con ritardo rispetto alla riunione della BoE del 3 novembre. Ulteriori rischi sono rappresentati dal fatto che il nuovo primo ministro possa convenire con il piano dell’inversione a u nei confronti della politica fiscale proposto dal cancelliere Jeremy Hunt; ed è da considerare infine la possibilità di una mozione di sfiducia al nuovo governo da parte del partito laburista all’opposizione.

L’attenzione rimane puntata sulla BoE che riteniamo preferisca optare per un indebolimento valutario: in un contesto di inflazione importata, tale misura apparirebbe come il male minore rispetto ad una politica di rialzo aggressivo dei tassi d’interesse con conseguenze recessionistiche per l’aumento dei tassi dei mutui e dei prestiti alle imprese. Riguardo al posizionamento valutario, visti anche gli ultimi dati del mercato dei futures che suggeriscono un aumento tra gli speculatori short sulla sterlina, pensiamo che il tasso di cambio sterlina/dollaro possa fluttuare in un intervallo compreso tra 1,10 e 1,15 per il periodo che precede il 31 ottobre, e che possa indebolirsi verso la fine dell’anno, raggiungendo il livello di 1,05 per via del rialzo dei tassi americani”.