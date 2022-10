Deutsche Bank, utile a gonfie vele nel miglior terzo trimestre dal 2006

Deutsche Bank registra il più alto utile lordo per un terzo trimestre dal 2006. Il gruppo mette a segno profitti ante imposte di 1,6 miliardi di euro nel periodo luglio-settembre, il triplo (+192%) rispetto ai 554 milioni dello stesso periodo 2021, mentre l'utile netto è stato di 1,2 miliardi dai 329 milioni del terzo trimestre 2021 battendo le attese del consenso fornito dal gruppo di 960 milioni.

Il RotE si è attestato all'8,2%, dall'1,5% del terzo trimestre 2021. Il cost/income ratio è migliorato al 72% dall'89% del settembre 2021. I ricavi netti sono saliti del 15% su base annua a 6,9 miliardi, anche in questo caso battendo il consenso di 6,5 miliardi, con una crescita in tutte le aree di business in particolare nel corporate banking +25% a 1,6 miliardi, divisione sostenuta dall'aumento dei tassi.

L'investment banking ha registrato un aumento del +6% nei ricavi netti a 2,4 miliardi mentre il private banking cresce del 13% a 2,3 miliardi e l'asset management +1% a 661 milioni. Il Cet 1 è al 13,3% dal 13% di settembre 2021 e sopra il target minimo della banca del 12,5%. La banca ha confermato la sua guidance per l'intero 2022 di ricavi tra 26 e 27 miliardi. Il gruppo ha accantonato 350 milioni per perdite su crediti nel terzo trimestre.

Nei primi nove mesi i ricavi netti sono saliti del 7% a 20,9 miliardi, gli utili lordi sono cresciuto del 46% a 4,8 miliardi, quelli netti del 68% a 3,7 miliardi. Il RotE è all'8,1% dal 4,8% dei primi nove mesi 2021. Il cost/income ratio è al 73% dall'82% dello stesso periodo 2021.

Il gruppo inoltre ha reso noto di aver ulteriormente ridotto le sue esposizioni creditizie verso la Russia durante il terzo trimestre. L'esposizione creditizia lorda è stata ridotta da 1,3 miliardi a 1 miliardo, mentre l'esposizione creditizia netta è stata di 500 milioni. Dal 2022 ad oggi, l'esposizione creditizia netta è diminuita del 19%.