Fiorini ( Ispb): “La visione di lungo termine premia private equity e private debt”

Quali sono le sfide e le soluzione che l’industria mette in campo per rispondere alle esigenze degli investitori Hnwi? Di questo e di altri temi si è discusso nel corso della sesta edizione della ”Wealth Management Conference - Nuove idee per un nuovo mondo”, che si è tenuta ieri a Milano con il patrocinio di Aipb.

Il fattore “tempo” e le prospettive di lungo termine sono state al centro della tavola rotonda dal titolo “Nuove zone di conquista per il risparmio paziente”, in cui è intervenuta Cristiana Fiorini, responsabile wealth management di Intesa Sanpaolo Private Banking.

“In un contesto macroeconomico e geopolitico così incerto e caratterizzato da mercati fortemente volatili e inflattivi”, ha puntualizzato Fiorini, “l'investitore paziente è colui che riesce ad allungare il proprio orizzonte temporale di riferimento a favore di asset class con rendimenti reali più interessanti nel lungo termine. L'errore oggi sta nel cercare rifugio nella liquidità, trappola che erode il capitale, riduce i valori degli asset e rallenta la crescita. L'investitore paziente cerca invece soluzioni più efficienti e più a lungo termine, come azioni e asset reali; ad esempio, private equity e private debt sono in grado di creare opportunità di rendimento più interessanti sul lungo periodo e mitigare i rischi, quali inflazione e aumento dei tassi".

Sul futuro del private banking, Fiorini ha aggiunto: “I giovani rappresentano il futuro della nostra industria ma, allo stesso tempo, è importante continuare a focalizzarci anche sulla clientela sempre più longeva, con un’attenzione non solo sulle aspettative ma anche sulla qualità di vita dei nostri clienti. Per rispondere alle esigenze di tutti gli investitori, abbiamo davanti a noi due sfide fondamentali: umana e tecnologica. Da un lato, è necessario mettere al centro il fattore umano per sviluppare una specializzazione delle competenze dell’industria del private banking e rispondere così alle esigenze di ogni segmento della clientela. Un esempio su tutti: le competenze applicate ai clienti Hnwi possono essere mutuate su tutti i segmenti, creando un modello di servizio in grado di contaminare in modo virtuoso tutta la clientela. Riguardo al fattore tecnologico, da tempo implementiamo percorsi d’innovazione e digitalizzazione importanti, adottando nuove forme di comunicazione immediate e servizi digitali avanzati”.