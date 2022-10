India: prospettive positive nel lungo termine, ma negative nel breve

In un contesto di crescita in rallentamento a livello globale, un Paese che finora si è dimostrato resiliente è l'India, che ha superato il Regno Unito diventando la quinta economia mondiale nell'ultimo trimestre del 2021.

Secondo James Gotto, emerging market equities fund manager e Andrew Rymer, Cfa, senior strategist, strategic research unit, nonostante ciò, occorre posizionarsi sul lungo termine: nel breve infatti il ritmo di crescita potrebbe subire un rallentamento a causa di fattori ben precisi tra cui la svolta nella politica fiscale.

Andrew Rymer, Cfa, senior strategist, strategic research unit

“La crescita del Pil è accelerata al 13,5% su base annua nel secondo trimestre di quest'anno. L'attività è stata amplificata dalla ripresa della pandemia di Covid, che sembra destinata a raffreddarsi nei prossimi trimestri. Con una crescita potenziale di circa il 6% all'anno, le prospettive a lungo termine per l'economia indiana sembrano ancora solide.

Ciò spiega in parte perché quest'anno l'India è andata meno peggio rispetto ai mercati azionari dei Paesi emergenti in generale. L'Msci India è sceso del -9,6% da inizio anno, rispetto all'Msci Emerging Markets Index che è sceso del -26,9% al 18 ottobre. Ma c'è dell'altro, in particolare sul fronte delle valutazioni.

Le prospettive a lungo termine restano positive

Sebbene il quadro a lungo termine per l'economia indiana rimanga molto interessante, ci aspettiamo che il ritmo di crescita rallenti nei prossimi trimestri, anche se da livelli elevati. La stretta sulla liquidità, dovuta all'aumento dei tassi da parte della banca centrale in risposta all'aumento dell'inflazione, unitamente a una svolta negativa dello stimolo fiscale con il rallentamento della spesa pubblica, sembrano destinati a frenare l'attività. La ripresa post-Covid potrebbe continuare, ma è probabile che si affievolisca.

Inoltre, un aspetto che stiamo monitorando da tempo è la ripresa disomogenea dell'economia. La ripresa ha una chiara forma a K, con le fasce di reddito più alte che prosperano grazie a fattori quali l'occupazione dipendente e il risparmio. Al contrario, la creazione di posti di lavoro e la crescita dei salari tra le fasce di reddito più basse sono state più deboli e i loro risparmi sono in genere più limitati. Ciò si spiega in parte con i crescenti livelli di automazione dell'economia e con la minore competitività dei settori tradizionali ad alta intensità di lavoro. Un periodo prolungato di inflazione elevata potrebbe esacerbare questa situazione.

La crescita a lungo termine è sostenuta da una combinazione di crescita demografica vicina all'1% annuo e dalla produttività del lavoro. La popolazione in età lavorativa è passata dal 64% del 2011 a circa il 67% e sta aumentando di circa l'1,4% all'anno. Tuttavia, vale la pena notare che la partecipazione alla forza lavoro è diminuita nell'ultimo decennio, per cui la creazione di posti di lavoro rappresenta una sfida.

Naturalmente, questo scenario positivo non è privo di rischi. I progressi delle riforme sono stati ben evidenziati dal Primo Ministro Modi. Tuttavia, la misura in cui queste hanno avuto un impatto sui trend di crescita a lungo termine è stata mascherata dalla pandemia di Covid. Inoltre, l'India è molto esposta ai rischi climatici. Quest'anno le precipitazioni medie sono state pari al 106% della media, ma la distribuzione è stata disomogenea. Di conseguenza, la siccità in alcune aree, come l'Uttar Pradesh nel nord, potrebbe far diminuire i livelli di semina delle colture.

Il percorso dell'inflazione

Come in altre parti del mondo, anche in India l'inflazione è aumentata, in particolare i prezzi dell'energia e dei generi alimentari. L'aumento dei prezzi del greggio ha avuto un impatto negativo sulle partite correnti, traducendosi in perdite delle riserve valutarie e nella debolezza della rupia.

Il tasso nominale è salito più del previsto al 7,4% annuo a settembre, trainato dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari. L'inflazione è al di sopra della fascia target della banca centrale del 4%+/-2% e il tasso di politica monetaria è stato aumentato di 50 pb al 5,9%.

Da aprile di quest'anno, la Reserve Bank of India ha aumentato i tassi di interesse dal minimo pandemico del 4%. Ulteriori rialzi dei tassi potrebbero seguire nel breve termine, data la debolezza della valuta, ma il ritmo dell'inasprimento dipenderà in parte dal contesto globale e potrebbe rallentare con l'impatto ritardato dei precedenti rialzi. Il governo ha risposto alle preoccupazioni legate alla diminuzione delle piantagioni di riso vietandone le esportazioni. I generi alimentari rappresentano quasi il 40% dell'indice dei prezzi al consumo. Ci sono stati altri interventi, nel tentativo di attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime sull'inflazione, ma questi potrebbero avere un costo fiscale.

Politica e outlook sul fronte riforme

Dalla sua elezione nel 2014, il Primo Ministro Modi ha realizzato una serie di riforme strutturali: ad esempio, ha allentato le politiche sugli investimenti diretti esteri (Ide) e ha permesso maggiori investimenti stranieri in diversi settori, tra cui la difesa e le ferrovie.

L'India potrebbe godere di un'opportunità nel medio termine, via via che le catene di approvvigionamento globali si diversificano, riducendo la dipendenza dalla Cina. Ciò richiederebbe probabilmente ulteriori riforme e/o aggiustamenti politici e non è ancora chiaro in che misura l'India possa cogliere queste opportunità. Detto questo, sono stati lanciati diversi Production Linked Incentive Schemes per incoraggiare gli investimenti in settori mirati. L'economia indiana è meno aperta rispetto a quella di altri Paesi emergenti. Se da un lato Modi ha alleggerito le politiche sugli Ide, dall'altro ha promosso la sua visione di Aatmanirbhar Bharat, lanciata nel 2021 e che di fatto significa autosufficienza.

I progressi sul fronte delle riforme sono stati incoraggianti, ma l'agenda rimane significativa e l'attuazione potrebbe dipendere dalla quantità di capitale politico che il Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi sarà in grado di mantenere.

Le valutazioni sono ancora esagerate

Nonostante una certa moderazione, le valutazioni aggregate dell'India sono le più costose dell'indice Msci Emerging Markets. I rapporti forward price-earnings e price-book a 12 mesi sono entrambi superiori alla mediana storica.

Un importante driver delle elevate valutazioni degli ultimi anni è stata la riforma interna, che ha catalizzato la mobilitazione di capitali nazionali. Ciò ha stimolato forti flussi verso il mercato, che sono continuati anche nei momenti in cui gli investitori esteri sono diventati venditori netti. I flussi interni rimangono positivi ma hanno rallentato e, in un contesto più ampio di tassi d'interesse in aumento e di liquidità più ristretta, nonché di aspettative di una crescita degli utili più debole, ci sono buone ragioni per pensare che questo sostegno non sarà duraturo.

Positivi sul lungo termine, negativi sul breve termine

L'India è molto promettente dal punto di vista degli investimenti. Le prospettive economiche a lungo termine rimangono relativamente solide, soprattutto in un mondo sempre più a corto di crescita economica.

Per gli investitori, tuttavia, le valutazioni elevate del mercato indiano significano che le opportunità sono più specifiche per i titoli. I progressi delle riforme precedenti sono stati positivi, ma le politiche stanno diventando più restrittive, il che potrebbe portare a un rallentamento ciclico della crescita, un'eventualità non scontata nelle valutazioni del mercato”.