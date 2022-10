Sostenibilità: sì al questionario Mifid anche per i roboadvisor

Entro il 2 agosto dell’anno prossimo tutti i clienti delle reti dovranno esprimere le proprie preferenze in tema di Esg sia quando la consulenza viene effettuata dagli intermediari in carne e ossa, sia quando la sottoscrizione dei prodotti avviene tramite robo-advisor.

A ribadirlo è stata l’Esma che ha pubblicato il testo finale sugli Orientamenti per le modifiche Esg alla Mifid II in materia di adeguatezza.

Dal 2 agosto i questionari in materia di adeguatezza sono stati aggiornati tenendo conto anche alle preferenze dei risparmiatori sugli investimenti sostenibili.

Solo lo scorso 23 settembre però è stato pubblicato il documento dell’autorità che ha chiuso la fase di consultazione avviata. Come sottolineato da una circolare diffusa successivamente da Assoreti, gli oneri informativi gravanti sugli intermediari sono diventati graduali e i margini di flessibilità nella declinazione del test di sostenibilità sono stati resi più ampi.

Nel documento dell’Esma si chiarisce infatti che l’intermediario deve «innanzitutto individuare una gamma di prodotti adeguati al cliente in base ai criteri di conoscenza e di esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d’investimento e, solo in una seconda fase, selezionare i prodotti che soddisfino anche la preferenza di sostenibilità del cliente».

L’Esma ha in particolare stabilito due punti fermi: l’autorità si aspetta infatti che l’aggiornamento dei profili dei clienti con le preferenze di sostenibilità si completi nell’arco dei dodici mesi dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi, quindi entro il 2 agosto 2023. Ma non solo: ha aggiunto che, per valutare il miglior interesse del cliente in tema di sostenibilità, l’intermediario dovrebbe dotarsi di procedure ad hoc non solo quando la preferenza sia fornita di persona, ma anche quando la consulenza venga prestata in maniera automatizzata o semi- automatizzata, come nel caso dei robo-advisor.