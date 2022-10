Ing premia la liquidità vincolata per un anno

Tasso di interesse lordo pari al 2,5% annuo sulle somme vincolate a 12 mesi. E’ questa la promozione che Ing riserva a coloro che apriranno entro il 31 dicembre conto corrente Arancio, ossia il conto corrente a canone zero per chi decide di accreditare lo stipendio o la pensione, con prelievi gratuiti di contante in Italia e in tutta Europa e bonifici Sepa gratuiti fino a 50mila euro.

Chi attiverà conto corrente Arancio entro il 31 dicembre e deciderà di accreditarvi lo stipendio/pensione, potrà accedere al tasso speciale del 2,50% sui vincoli a 12 mesi effettuati tramite Deposito Arancio.

Il deposito prevede flessibilità: in caso di necessità è possibile svincolare le somme in qualsiasi momento, sempre a costo zero, rinunciando però agli interessi maturati.

La promozione è rivolta ai nuovi correntisti e ai clienti Ing che non sono titolari di conto corrente Arancio alla data di avvio della promo.