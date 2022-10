Nordea, Rüst entra nel gruppo di esperti della Commissione Europea per la finanza sostenibile

La Commissione europea ha nominato Thede Rüst, head of emerging market debt di Nordea Asset Management (Nam), membro di un gruppo di esperti di alto livello che fornirà consulenza su come incrementare la finanza sostenibile nei Paesi a basso e medio reddito.

L'istituzione di questo gruppo, annunciata nella “strategia per il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile”, ha attirato un numero molto elevato di candidature da parte della società civile, del mondo accademico, della comunità imprenditoriale e finanziaria e di altre istituzioni non appartenenti al settore pubblico. Tra i candidati, la Commissione europea ha selezionato 20 esperti di alto livello.

Rüst è a capo del team emerging markets debt composto da undici professionisti. È entrato a far parte di Nam nel 2014 e nel 2018 è diventato membro del fixed income advisory committee del PRI. Ha un ampio background internazionale che comprende esperienze di lavoro in mercati emergenti come il Sudafrica e l'Afghanistan e presso le Nazioni Unite a New York. Rüst e il suo team, che gestiscono attualmente soluzioni obbligazionarie dei mercati emergenti sia in valuta forte che locale, nonché titoli sovrani e societari, mirano a selezionare investimenti che abbiano un impatto positivo sul pianeta e sulle società secondo criteri Esg.

"Sono davvero entusiasta di essere stato nominato tra gli esperti di alto livello della Commissione europea per incrementare la finanza sostenibile nei Paesi a basso e medio reddito. In un momento in cui le molteplici crisi globali stanno imponendo un pesante tributo all'economia mondiale, rallentando anni di progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, aiutare i Paesi partner ad accedere a finanziamenti per i loro progetti di infrastrutture sostenibili è fondamentale per una ripresa globale. Dobbiamo fare il passo successivo, superando l'esclusione e passando all'engagement. Il nostro compito ora è quello di riconoscere le sfide uniche che i mercati emergenti devono affrontare e fornire capitali per la transizione", ha commentato Thede Rüst.

Il gruppo ha il compito di individuare, nei prossimi nove mesi, le modalità con cui la Commissione europea potrebbe contribuire, con un approccio "team Europe", a ottenere dal settore privato i finanziamenti necessari per gli ingenti investimenti richiesti per affrontare le sfide globali più urgenti e garantire lo sviluppo sostenibile. Le raccomandazioni, che dovrebbero essere presentate verso la metà del 2023, definiranno una strategia globale della Commissione per incrementare la finanza sostenibile nei Paesi a basso e medio reddito. La strategia servirà a colmare il divario di investimenti nei Paesi partner e ad attuare la strategia del "Global Gateway" dell’Unione europea.