Zurich presenta la banca reteTutta la squadra di Ruggiu nome per nome

In una fase macroeconomica complessa e in continuo cambiamento si amplificano le sfide per la gestione dei patrimoni. In questo contesto infatti si accentua la necessità di consulenza qualificata, come testimonia in Italia la costante crescita del modello di banca con rete di consulenti finanziari. Questo approccio consulenziale, fortemente apprezzato dagli investitori italiani, ha visto una crescita delle masse complessive in gestione superiore al 10% negli ultimi 5 anni con ancora ampi spazi di sviluppo e consolidamento.

Nasce in questo scenario Zurich Bank, la nuova rete di financial advisory, creata a seguito dell’acquisizione da parte di Zurich della rete dei consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors (DBFA), e già pronta a cogliere le numerose opportunità offerte dal wealth management italiano. Zurich si presenta ai nastri di partenza con 1.085 consulenti finanziari, con oltre 16 miliardi di masse in gestione e più 120mila clienti e con Alessandro Castellano presidente e Silvio Ruggiu direttore generale.

Nella conferenza stampa che si è svolta nella sede italiana del gruppo a Milano in via Benigno crespi, Giovanni Giuliani, country ceo di Zurich in Italia, ha dichiarato “A 150 anni dalla fondazione del Gruppo e dopo 120 anni di presenza in Italia, Zurich entra nel mondo della consulenza finanziaria, confermando ancora una volta di saper comprendere e rispondere alle evoluzioni storiche e del mercato. Con Zurich Bank nasce un modello unico nel Paese, capace di promuovere la cultura della protezione – patrimoniale e assicurativa – grazie a due reti capillari di professionisti esperti. Da oggi sono 5000 i consulenti Zurich sul territorio a supporto delle famiglie e delle imprese”. I clienti di Zurich Bank avranno accesso ad una piattaforma di nuova generazione che farà leva anche su un approccio digitale con un’offerta ampia, servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari, così da integrare pianificazione finanziaria e assicurativa.

Focus sui clienti di alta fascia. La nuova rete potenzierà l’area della private e wealth advisory che potrà contare su una sua struttura e su una brand identity dedicata. Zurich Bank punta per crescere rapidamente su quattro direttrici: lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l’innovazione digitale, la creazione di un modello sempre più data driven, il recruiting di nuovi consulenti. Il dg Ruggiu non si è nascosto: “Vogliamo diventare la migliore rete di consulenti finanziari del Paese, valorizzando l’appartenenza a un gruppo assicurativo leader a livello globale. Gestiremo i patrimoni dei nostri clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti”.



Il lancio di Zurich Bank sarà supportato da una campagna pubblicitaria dedicata, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Mercurio GP e l’agenzia media Dentsu, in onda da novembre sui principali canali televisivi nazionali per una durata di tre settimane oltre che da una campagna stampa e digital.

Nome per nome la squadra di Zurich Bank. Ecco la cabina di comando della banca rete del gruppo Zurich con al vertice il operativo il direttore generale Ruggiu, che si avvale di una folta schiera di manager di sede: Federico Geraldini (direzione commerciale e wealth management), Carlo Frati (direzione Finance), Paolo Moia (direzione investimenti e prodotti), Francesco Alteri (direzione legale e affari societari), Claudio Fabiani (transformation office), Alessandra Rizzi (direzione risorse umane e organizzazione), Federica Guittini (direzione crediti), Omar Campana (direzione operation e sistemi informativi), Daniele Catani (internal auditing), Daniele di Febo (Compliance & Aml), Donata Pirrelli (Risk management) .

Il management di rete. Per quanto riguarda invece il management della rete dei consulenti finanziari, agli ordini di Ruggiu e Geraldini, spiccano i nomi dei coordinatori Francesco Damiani (commerciale), Carmelo Sarcià (Private Advisory), Danilo Bazzini (reclutamento). Mentre gli area manager sono 9 e precisamente: Fabrizio Allasia (Nord ovest), Lorenzo Borgna (Lombardia), Davide Totolo (Nord est), Ida Morelli (Emilia), Roberto Gasperoni (Romagna e Marche), Stefano Capanna (Centro), Flavio Sarcià (Sud), Marco Pittui (Area crescita 1), Angelo Capulli (area crescita 2).