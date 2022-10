Credit Suisse verso l’aumento di capitale da 4 miliardi di franchi

Credit Suisse, come da attese, nel rivelare i conti in profondo rosso relativi al terzo trimestre, ha finalmente comunicato al mercato il piano di ristrutturazione che prevede oltre al taglio degli oneri, un aumento di capitale e la completa revisione dell’investment banking.

Entrando nel dettaglio, la seconda banca svizzera ha perso 4 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre del 2022 (da un utile di 434 milioni l’anno prima) e 5,9 miliardi nei nove mesi (da +435 milioni). I ricavi sono scesi del 36% nei nove mesi a 11,86 miliardi e del 30% nel terzo trimestre a 3,8 miliardi.

Come annunciato in una nota, ora la banca si prepara a “una ristrutturazione radicale”, che comprende profondi cambiamenti non solo nell'investment banking, ma anche in altri segmenti, con l'obiettivo di accelerare la riduzione dei costi: il taglio degli oneri previsto è di 2,5 miliardi, pari al 15%, entro il 2025 con una riduzione dell’organico di 9mila unità. I costi di ristrutturazione sono stimati a 2,9 miliardi da qui al 2024.

La banca lancerà inoltre un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi in cui interverrà la Banca centrale dell’Araba Saudita che si è già impegnata ad effettuare acquisti fino a 1,5 miliardi e ottenere fino al 10% circa del capitale dell’istituto.

Il nuovo piano strategico del Credit Suisse prevede una profonda revisione dell’investment banking che include una trasformazione del profilo di rischio e l’obiettivo di una riduzione del 40% delle Rwa (asset ponderati per il rischio) entro il 2025 attraverso interventi in quattro aree. In particolare, si legge nella nota della banca, le attività di capital markets e advisory saranno rinominate Cs First Boston, con la previsione di «attrarre capitale» e avviare «partnership preferenziali» con soggetti terzi, mentre le attività non strategiche ad alto rischio e bassa redditività, come quelle di Prime services, verranno convogliate nella Capital release unit con l’obiettivo di essere liquidate e dismesse.

La ristrutturazione porterà anche a profondi cambiamenti ai vertici dell'istituto: il numero uno dell'investment banking Christian Meissner ha lasciato ieri la banca con effetto immediato. In passato si era fatto il suo nome come possibile successore di Sergio Ermotti alla guida di Ubs.

Infine l’istituto svizzero ha raggiunto un accordo per trasferire “una porzione significativa” della sua attività di cartolarizzazione (Securitized Products Group) a una serie di veicoli di investimento gestiti da Apollo e Pimco, che gestiranno anche la parte residua delle attività per conto del Credit Suisse.