Da UniCredit la famiglia di fondi targati Onemarkets

UniCredit ha reso disponibile Onemarkets Fund, una nuova famiglia di fondi che amplierà la gamma delle soluzioni di investimento offerte ai clienti delle banche del gruppo.

La prima selezione, già disponibile per la clientela in Italia, Germania e Austria, è costituita da tre fondi multi-asset e quattro fondi azionari (globali e tematici) costruiti su misura con il coinvolgimento di Amundi, Blackrock, Fidelity, JP Morgan e Pimco.

L’offerta sarà gradualmente ampliata facendo leva sull’approccio ad architettura aperta adottato da UniCredit.

Richard Burton, head of client solutions, ha commentato: “Stiamo mettendo le esigenze dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Il lancio di Onemarkets Fund rappresenta un altro passo in questa direzione e ci consente di ampliare la gamma di soluzioni di investimento che mettiamo a disposizione. La realizzazione di questa iniziativa è anche una storia di collaborazione tra le varie componenti del gruppo. Quando liberiamo il potenziale del gruppo, abbiamo le dimensioni e le competenze per offrire prodotti e servizi leader di settore."

Remo Taricani, deputy head of Italy ha aggiunto: "Il nostro costante impegno sta nell’offrire ai clienti prodotti in linea con l’eccellenza di mercato e con l’evoluzione delle loro esigenze. Il lancio di Onemarkets Fund è essenziale per ampliare la nostra offerta di fondi, migliorandola con soluzioni di investimento altamente professionali”.