Enasarco, in mille a seguire il webinar sulla nuova polizza sanitaria

Questa mattina il presidente della Fondazione Enasarco Alfonsino Mei (nella foto), rappresentante di Anasf, ha partecipato al primo webinar sulla nuova Polizza Sanitaria Enasarco con Mutua Emapi, che entrerà in vigore dal 1° novembre 2022 per tutti i consulenti finanziari e agenti di commercio iscritti alla Fondazione, sostituendo la polizza infortuni e malattia attualmente in vigore. L’evento ha riscosso un grande successo registrando la partecipazione di più di mille persone.