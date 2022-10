eToro rileva Bullsheet e “assume” i due utenti-investitori che l’hanno creata

eToro, la community di social investing, ha l’acquisito Bullsheet, fornitore di strumenti di gestione del portafoglio progettati in esclusiva per gli utenti di eToro.

Bullsheet, lanciato nel 2021 dai cugini portoghesi Filipe Sommer e João Ramalho Carlos, fornisce strumenti che consentono agli utenti di eToro, di analizzare la diversificazione del proprio portafoglio. I fondatori della società sono entrati a far parte della community eToro come utenti nel 2020, riportando risultati che hanno permesso loro di qualificarsi e aderire al programma Popular Investor. Dodici mesi dopo hanno lanciato Bullsheet, in esclusiva per i clienti della piattaforma.

eToro sta già lavorando per integrare l'offerta di Bullsheet nella piattaforma, mentre João e Filipe sono entrati a far parte del team di sviluppo prodotti, all’interno del quale si occuperanno di sostenere l'obiettivo di eToro di integrare i feedback e le richieste degli utenti nella propria offerta. La funzione di calendario è già attiva, mentre la possibilità di monitorare il proprio portafoglio eToro al di fuori delle ore di mercato, opzione tra le più popolari nell’offerta di Bullsheet, sarà presto implementata. È in fase di lancio anche una funzione "news" abilitata alla creazione di un feed di notizie personalizzato in base agli asset del proprio portafoglio eToro.

"La storia di Bullsheet è un ottimo esempio del talento e della passione che muovono la community di eToro. È la prova dello sviluppo che può portare la saggezza della comunità", commenta Yoni Assia, co-fondatore e ceo di eToro. "Crediamo che la conoscenza condivisa abbia un grande potere e che trasformando l'investimento in un’esperienza corale si ottengano risultati migliori e si abbia più successo. João e Filipe abbracciano questa filosofia e hanno creato Bullsheet da utenti eToro per gli utenti eToro. Siamo entusiasti di accoglierli nel nostro team, dove potranno dare un forte contributo a supporto dei nostri sforzi continui per lo sviluppo e il miglioramento della nostra offerta".

Filipe Sommer, co-fondatore di Bullsheet, commenta: "João e io ci siamo uniti a eToro per far parte di una comunità. È stata la mentalità collaborativa di eToro, compresa la possibilità di copiare altri investitori, ad attirarci davvero verso la piattaforma. eToro ci ha dato la possibilità di interagire con milioni di investitori di tutto il mondo. Condividiamo tutti lo stesso obiettivo: vogliamo imparare a conoscere i mercati finanziari e diventare investitori migliori insieme".

João Ramalho Carlos, co-fondatore di Bullsheet, aggiunge: "Siamo entusiasti di essere passati da utenti a dipendenti di eToro. La missione di eToro è fornire ai propri membri gli strumenti necessari per accrescere le proprie conoscenze e il proprio patrimonio come parte di una comunità globale. Siamo entusiasti di fare la nostra parte per garantire che eToro mantenga la sua reputazione nell'offrire strumenti innovativi che aiutino gli investitori retail".